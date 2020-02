Willie Nelson annonce un nouvel album, la première rose du printemps, partage la chanson: écouter

Willie Nelson a annoncé un nouvel album studio, First Rose of Spring. Il sortira le 24 avril via Legacy. Écoutez la piste de titre de l’enregistrement ci-dessous. Faites défiler vers le bas pour la couverture de l’album, créée par le fils de Nelson, Micah.

Buddy Cannon a produit First Rose of Spring. Lui et Nelson ont également co-écrit deux nouvelles chansons sur l’album, “Blue Star” et “Love Just Laughed”. L’album fait suite à Ride Me Back Home de l’année dernière, dont le titre a récemment valu à Nelson le Grammy Award 2020 de la meilleure performance solo country.

Revisitez le long métrage de Pitchfork «L’histoire du pays des hors-la-loi en 33 chansons».

Première rose du printemps:

01 Première rose du printemps

02 Blue Star

03 Je repars ce soir

04 Ne laissez pas entrer le vieil homme

05 Just Bummin ’Around

06 Notre chanson

07 Nous sommes les Cowboys

08 Voler la maison

09 Je suis le seul enfer que ma maman ait jamais élevé

10 L’amour vient de rire

11 Hier quand j’étais jeune (Hier Encore)

.