Win Butler révèle quelques détails sur le prochain album d’Arcade Fire!

Le monde de la musique nous a sauvés ces dernières semaines depuis que nous avons été maintenus à la maison par la pandémie que nous vivons en raison du coronavirus. Depuis lors, il y a des milliers de musiciens à travers le monde, célèbres et indépendants qui font beaucoup de choses pour rester en contact avec leurs fans, `Mais il y en a qui trouvent l’inspiration pendant la contingence pour composer de la nouvelle musique et apparemment Win Butler en fait partie.

Il se trouve que ces derniers jours, le chanteur d’Arcade Fire a partagé quelques clips assez mystérieux sur les réseaux sociaux, ce qui signifiait pour beaucoup qu’il préparait probablement un album solo. Cependant, après avoir élaboré des théories du complot dignes de Dross lui-même, Il semble que c’est en fait ce qui pourrait être le sixième album studio du groupe canadien.

Grâce à de nombreux messages sur son compte Instagram et à la veille de son 40e anniversaire, Win Butler a affiché une série de notes manuscrites par lui-même. En plus de parler de la situation actuelle que nous vivons en raison du coronavirus, Butler a déclaré qu’il avait intensifié la rédaction des nouvelles paroles ces jours-ci avec sa femme et membre d’Arcade Fire, Régine Chassagne.mentionne également que Le prochain album du groupe est prévu depuis deux ans –Et il dit même qu’avant la pandémie ils enregistraient en studio depuis des mois.

“Nous avions exploré beaucoup de thèmes lyriques et musicaux qui se sentent presque étrangement liés à ce qui se passe actuellement (nous avons en fait une chanson intitulée ‘Age of Anxiety’ écrite il y a un an”, a expliqué Butler. Win a déclaré qu’il mettait tout son cœur, toute son âme et tout son temps dans la musique et l’enregistrement, et qu’Arcade Fire pourrait peut-être jouer une partie du matériel via la diffusion en direct un jour.. Cependant, il a également précisé qu’il n’était pas invité à publier le nouveau truc dans le groupe dans les semaines à venir.

Sur la situation chaotique qui entoure le divertissement – en parlant de concerts en direct – et la musique en général, Win Butler reconnaît que la pandémie de coronavirus est une crise qui pourrait finalement changer ou détruire des aspects de l’industrie musicale, mais il était positif quant à l’avenir.Il a déclaré: «Je pense que cela ne fera que renforcer la musique en tant que forme d’art. Il ne s’est jamais senti plus essentiel, spirituel et irremplaçable. ”

Quoi qu’il en soit, sachant que le nouveau disque Arcade Fire est dans le four est l’une des meilleures nouvelles que nous pourrions recevoir ces jours-ciLe nier. Bien que nous ayons des détails – et peut-être une nouvelle chanson – Voici les clips que Win Butler a partagés ces dernières semaines:

