«Wind & Wuthering»: Genesis atteint les 10 meilleurs sommets

Les préoccupations Genèse sentaient s’ils avaient encore un avenir après le départ de Peter Gabriel étaient, on peut le dire, apaisés par ce qui s’est passé ensuite.

Leur premier album avec Phil Collins reprenant des responsabilités vocales, A Trick Of The Tail de 1976 aurait vendu deux fois plus d’exemplaires que le dernier de Gabriel, The Lamb Lies Down On Broadway. Avant la fin de cette année, il était déjà temps de prouver que le succès du groupe réorganisé n’était pas un hasard, et le 15 janvier 1977, ils ont fait leurs débuts sur la carte britannique avec leur huitième album, Wind & Wuthering.

Enregistré aux Pays-Bas, l’album a été produit par le groupe avec David Hentschel, qui avait occupé le même rôle sur Trick et dont les crédits distingués comprenaient des tâches d’ingénierie sur les deux George HarrisonTout doit passer et Elton JohnAu revoir Yellow Brick Road. Le nouvel ensemble a pris un bon départ, apparaissant sur ce graphique de la mi-janvier au n ° 10, dans la semaine au cours de laquelle ABBAL’arrivée de’s a passé sa première semaine au n ° 1 (il y est retourné pendant neuf semaines à partir d’avril).

En fait, Genesis était à peu près le seul à battre le drapeau de ce qu’on appelait le rock «progressif» dans ce top dix. Au fur et à mesure que la manie d’ABBA grandissait, ils étaient également au n ° 2 avec leur album Greatest Hits, tandis que Reine est tombé du haut avec A Day At The Races. Le reste du top 10 était composé d’artistes de longue date, de Brits Showaddywaddy et Max Bygraves aux Américains Frankie Valli et aux Four Seasons, Slim Whitman et Glen Campbell. Ailes Over America est entré au n ° 13.

Les deux semaines suivantes ont vu l’album Genesis monter au n ° 9 puis au 7, mais cela s’est avéré être son apogée, par rapport au n ° 3 réalisé par A Trick Of The Tail. Le single «Your Own Special Way» a raté de peu le top 40 britannique, atteignant les numéros 43 et 62 en Amérique. Mais la tendance était sans aucun doute à la hausse: Wuthering est devenu le premier album du groupe dans le top 30 aux États-Unis, atteignant le 26e rang et devenant or. Les médias étaient gentils aussi: les sons, par exemple, ont donné cinq étoiles à l’album, et les titres américains tels que Rolling Stone et Billboard étaient positifs.

“Nous avons passé environ six semaines à écrire Wind & Wuthering”, a déclaré Mike Rutherford à Melody Maker lors de sa sortie, “alors que The Lamb a pris trois mois. Pour être honnête, ceux qui prennent plus de temps ne sont pas nécessairement les meilleurs. Lorsque les choses nous arrivent plus facilement, elles ont tendance à être meilleures.

“Je pense aussi que depuis le dernier album, nous avons plus confiance en la prise d’une chanson, que nous pensons tous juste, et de ne pas passer beaucoup de temps en répétition à essayer de la faire sonner bien.”

