Wintersun, Stratovarius et les membres de Tracedawn unissent leurs forces à Smackbound

Frontiers Music Srl a annoncé la signature de SMACKBOUND à un accord multi-album.

SMACKBOUND est un groupe de metal d’Helsinki, en Finlande, avec la chanteuse et actrice aux multiples talents Netta Laurenne, qui a fondé le groupe en 2015. Guitariste Teemu Mäntysaari (SOLEIL D’HIVER) a été le premier à Netta dans le groupe et ils ont rapidement été rejoints par Rolf Pilve (STRATOVARIUS, SOLEIL D’HIVER) sur des tambours, Vili Itäpelto (TRACEDAWN) sur les claviers, et Tuomas Yli-Jaskari (TRACEDAWN) à la basse.

“Je suis si heureux d’appartenir à la Frontières famille “, dit Laurenne. “SMACKBOUND cherchait un accord et voulait s’associer avec quelqu’un qui montre une véritable passion en travaillant avec nous. Après plusieurs mois de discussions, nous avons convenu que Frontières était le bon label pour nous. Le voyage ne fait que commencer. Merci d’avoir marché avec nous. “

Peu de temps après sa formation, SMACKBOUND commencé à créer ses propres chansons tout en formant simultanément un groupe de reprises, RUN FOR COVER, pour commencer à développer leur chimie en direct sans délai. Les chansons se sont rapidement réunies et le groupe a fait ses débuts avec une série de vidéos et de singles à succès, y compris “Conduis la comme si tu l’avais volé”, “Mur de silence” et “Courir”, qui a attiré l’attention de Frontières L’équipe A&R, toujours à la recherche des meilleurs talents émergents. Après avoir été immédiatement terrassé par ces trois chansons, Frontières a contacté le groupe pour entamer des conversations, qui ont finalement abouti à un accord. Les trois singles susmentionnés seront inclus dans le premier album du groupe, “20/20”, qui devrait sortir dans le monde au début du mois de mai.

“Nous voulions faire du métal mélangé avec tous les goodies que nous aimons dans la musique, mais vous ne pouvez pas battre la force et l’énergie du métal. C’est pourquoi nous y avons tout apporté”, explique Netta. Elle ajoute à propos du titre de l’album: “Le nom reflète le message de l’album entier. Il est temps pour nous tous d’avoir une vision 20/20. Nous voulons aller au fond des choses et couper les conneries. Nous nous montrons dans le bien et les mauvais, à la fois vulnérables et en colère, et demandons l’honnêteté et l’intégrité en retour. Nous le faisons avec un amour inconditionnel et en n’ayant pas perdu la foi dans le monde. Nous appelons à la vérité. “

“20/20” a été enregistré à Sonic Pump Studios, produit par le groupe, mixé et masterisé par Jesse Vainio (SUNRISE AVENUE, APOCALYPTICA, POÈTES DE L’AUTOMNE).

S’aligner:

Chant: Netta Laurenne



Guitares: Teemu Mäntysaari



Tambours: Rolf Pilve



Claviers: Vili Itäpelto



Basse: Tuomas Yli-Jaskari



