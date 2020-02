Wishbone Ash sort un nouveau single «Back In The Day»

Héros du rock britannique WISHBONE ASH ont sorti un nouveau single, “A l’époque”, extrait de leur prochain album studio “Blason”. Guitariste / chanteur Andy Powell décrit le morceau comme “une vraie chanson rock pleine de vie sur la vie – la vie rock, avec des guitares à profusion!”

Dans les annales de la musique rock, il y a eu peu de groupes avec une influence stylistique durable qui continuent d’être actifs à ce jour et sont célébrés lors de leurs spectacles non seulement pour leurs réalisations passées mais qui continuent d’impressionner leurs fans avec de nouveaux albums, de nouvelles chansons et de nouvelles idées à intervalles réguliers. WISHBONE ASH compte certainement parmi cette espèce rare. Il y a près de 50 ans ce mois-ci, le groupe dirigé par le guitariste / chanteur Andy Powell a d’abord attiré l’attention avec la sortie de son premier album, “Wishbone Ash” (1970). Deux ans plus tard, ils ont continué à écrire l’histoire de la musique avec leur troisième version, “Argus”, et depuis lors WISHBONE ASH a sorti plus de deux douzaines d’enregistrements studio et live exceptionnels, parmi lesquels des classiques tels que “Dates en direct” (1973), “Il y a le hic” (1974) et “Nouvelle-Angleterre” (1976), ainsi que des joyaux plus récents tels que “Le pouvoir de l’éternité” (2007) et “Furtivité élégante” (2011). Leur prochaine sortie, “Blason”, forge un arc à toutes ces offres, avec WISHBONE ASHLes parties de guitare twin lead caractéristiques, leurs mélodies envoûtantes et leurs diverses facettes stylistiques, tout en imprégnant la scène d ‘une bouffée d’ air frais.

“Blason” semble stylistiquement diversifié et techniquement accompli, pourtant le nouvel album est typique de WISHBONE ASHles atouts traditionnels de la société – un équilibre qui constitue à chaque fois un défi pour Andy Powell.

“Après les innombrables chansons que nous avons écrites tout au long de l’histoire de WISHBONE ASH, mes propres attentes sont extrêmement élevées “, Andy dit. “D’une part, en tant que compositeur, vous essayez de ne pas vous répéter dans votre production créative mais de proposer constamment de nouvelles idées. De l’autre, vous voulez rester fidèle à votre style. Les bonnes chansons ont besoin d’une conviction intérieure et la bonne inspiration. Nous avions les deux quand nous avons commencé à travailler sur ‘Blason’.

“Vous auriez raison de décrire la programmation actuelle comme la meilleure de l’histoire de WISHBONE ASH. Nous aimons tous notre vie de musiciens, le contact direct avec nos fans, les voyages, les spectacles, nos chansons. C’est cet engagement de toutes les personnes impliquées que vous entendez dans chaque note ‘Blason’. “

“Blason” sera publié par SPV/Marteau à vapeur le 28 février en tant que CD DigiPak, version 2LP (y compris une piste bonus), téléchargement et streaming.

Liste des pistes:

01. Nous sommes unis (4:16)



02. Blason (7:55)



03. Homme vide (5:17)



04. Floreana (5:14)



05. Conduire (4:55)



06. C’est seulement toi que je vois (7:35)



07. Trop cool pour AC (4:51)



08. A l’époque (4:46)



09. Déjà vu (4:07)



dix. Quand l’amour est partagé (4:21)



11. Halloween personnel (5:38)



12. Latitude (morceau bonus instrumental, vinyle uniquement) (2:30)



