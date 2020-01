Wolf lance le clip de «Midnight Hour»

Maîtres suédois du heavy metal LOUP ont sorti un tout nouveau single, “Minuit”. La chanson est extraite du huitième album studio du groupe, “Nourrir la machine”, qui sortira le 13 mars via Century Media. Il sera disponible sur vinyle (avec le CD inclus), en tant que digipak CD en édition limitée et sur toutes les plateformes numériques.

LOUP déclare: “Ceci est la première vidéo de «Nourrir la machine», dirigé par Daniel Wahlström de Heavy Groove Media. Apparemment, nous avons une tradition dans LOUP avoir Niklas à moitié nue et tourmentée dans les vidéos et cette belle tradition que nous maintenons toujours. Tu dois souffrir pour l’art, non? Sérieusement, ça a été une explosion de travailler avec Daniel, qui est plein d’idées folles et il y aura une deuxième vidéo de lui plus tard. Huilez vos articulations du cou, laissez sortir votre animal intérieur et hurlez à la lune. Nous vous offrons: «Minuit»! “

“Nourrir la machine” caractéristiques nouveau LOUP membres Johan Koleberg (HAMMERFALL, LE PARTAGE DU LION) sur les tambours et Pontus Egberg (KING DIAMOND, LE PARTAGE DU LION) à la basse. Le disque a été produit par LOUPc’est Simon Johansson à Production de SolnaSound et a été mélangé par Fredrik Nordström de Studio Fredman. L’œuvre a de nouveau été peinte par un artiste légendaire Thomas Holm (KING DIAMOND, MERCYFUL FATE).

“Nourrir la machine” liste des pistes:

01. Tirer pour tuer



02. Guillotine



03. Main de l’homme mort



04. Heure de minuit



05. Confusion de masse



06. Le vide froid



07. Nourrir la machine



08. Diable dans la chair



09. Cintreuse de cuillère



dix. Le corbeau



11. Veuve noire



12. Un voleur à l’intérieur

En tant que titre supplémentaire spécial inclus sur le digipak CD en édition limitée et également sur le CD fourni avec le LP, LOUP a enregistré une version de couverture du ANGEL WITCH classique “Atlantis”.

LOUP fera équipe avec GRAND MAGUS pour une tournée en Europe en mars.

Crédit photo: Theres Björk



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).