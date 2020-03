Woods annonce un nouvel album étrange pour expliquer, partager une nouvelle chanson: écouter

Woods est de retour avec un nouvel album. Strange to Explain sort le 22 mai via Woodsist. Regardez la vidéo animée de John Andrews pour leur nouvelle chanson “Où allez-vous quand vous rêvez?” ci-dessous (via The FADER).

Le groupe a également annoncé une tournée en juin. Trouvez ces dates ci-dessous. Achetez vos billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Le nouvel album est le suivi du groupe de Love Is Love en 2017, de leur EP collaboratif 2018 avec Dungen et de leur travail avec David Berman sur Purple Mountains.

Étrange à expliquer:

01 À côté de vous et de la mer

02 Où allez-vous quand vous rêvez?

03 Avant de passer

04 Je ne peux pas sortir

05 Étrange à expliquer

06 Le vide

07 Juste pour s’endormir

08 est tombé si fort

09 Lumière du jour

10 Soyez toujours là

11 Vent de fin de semaine

Les bois:

06-12-13 Sonoma, CA – Festival Huichica

06-15 Seattle, WA – Le crocodile

06-17 Portland, OR – Mississippi Studios

06-19 Los Angeles, Californie – Zebulon

06-20 Los Angeles, Californie – . Museum

