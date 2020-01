Woody Guthrie: «This Land Is My Land» fête ses 80 ans

Le chanteur-compositeur-interprète le plus célèbre de Woody Guthrie, «This Land Is Your Land», sera célébré le 80e anniversaire le mois prochain.

L’artiste folk pionnier a écrit l’hymne de la conscience sociale le 23 février 1940 dans sa chambre de l’hôtel Hanover House, 43e rue et 6e avenue à New York. À l’occasion du 80e anniversaire exact, le Woody Guthrie Centre présentera un concert de célébration, This Land is Your Land: A Celebration of 80 Years, à l’hôtel de ville, à seulement un demi-pâté de maisons de l’endroit où la chanson a été créée.

Les artistes comprendront Jeff Tweedy de Wilco avec John Fullbright (comme Guthrie, originaire de l’Oklahoma), Branjae, Gangstagrass et Haley Heynderickx, ainsi que quelques invités surprises. Les billets sont en vente maintenant, à partir de 50 $ plus frais.

Les recettes aideront le Centre, ouvert en 2013 à Tulsa, à poursuivre son travail, qu’il décrit comme «partageant le message de Guthrie sur la diversité, l’égalité et la justice sociale, offrant des visites du musée, des programmes de sensibilisation, l’admission au musée et de la musique des ateliers gratuits pour les étudiants. »Des milliers d’étudiants ont pu découvrir la musique et le message de Guthrie chaque année gratuitement.

«Pendant 80 ans,« This Land is Your Land »a été pour beaucoup d’entre nous un hymne national alternatif», déclare Deana McCloud, directrice exécutive du Woody Guthrie Centre. «Les paroles de Woody sont intemporelles car elles louent la beauté et les abondantes ressources de notre pays, mais elles remettent également en question la façon dont nous partageons et prenons soin de ces riches bénédictions.

«Le Woody Guthrie Centre est fier de réunir des amis le long de ce ruban d’autoroute pour nous rejoindre dans le même quartier où Woody a écrit ces mots importants pour célébrer le 80e anniversaire de la chanson – et nous chanterons TOUS les versets que Woody a écrits ce jour la.”

Le film «This Land Is Your Land», interprété et interprété de manière prolifique, a été ajouté au Registre national d’enregistrement par la Bibliothèque du Congrès en 2002.

Lisez uDiscover Music’s histoire de la chanson de protestation, y compris notre playlist “We Shall Overcome”.