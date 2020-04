Wreckless Eric teste positif pour COVID-19

Le vétéran de la power pop Wreckless Eric s’est révélé positif pour COVID-19, a révélé l’artiste à la fois sur Facebook et dans un long article de blog aujourd’hui (19 avril). “Je n’ai pas vraiment bien été au cours des trois ou quatre dernières semaines – douleurs à la poitrine et aux côtes, toux, fièvre faible, maux de tête intermittents”, a écrit Eric sur son blog. «J’étais à peu près sûr que ce devait être le virus, mais on m’a dit que la seule façon de le confirmer était de me présenter aux urgences.» Lisez sa déclaration complète ici.

Eric a ensuite décrit plus de symptômes, ainsi que son expérience de test à Albany avec son épouse Amy Rigby. “Nous irions faire des promenades et la moindre inclinaison me ferait à bout de souffle et m’accrochait à l’arbre ou au poteau télégraphique le plus proche pour me soutenir”, écrit-il. “Parfois, tout ce dont je me suis senti capable est de rester allongé sur le canapé en attendant qu’il soit temps de se recoucher.” Eric a détaillé le processus de test, notant qu ‘«ils poussent un gros Q tip assez loin dans votre nez et le remuent beaucoup». Il a également félicité le personnel de santé, notant que «nous avons tous les deux été émus aux larmes devant l’excellent travail que font ces personnes. “

Alors qu’Eric était positif, le test d’Amy est revenu négatif. “Je pense que ça va aller”, a écrit Eric. «Je suis plus préoccupé par les gens qui n’ont personne, les gens qui vivent cela seuls. Je souhaite qu’il y ait quelque chose que je puisse faire pour aider, mais pour l’instant, tout ce que je peux faire, c’est travailler à m’améliorer. »

