Ximena Sariñana nous invite à tomber amoureux de sa chanson “Once more”

Nous savons que ces jours ont été assez compliqués, mais la musique a été la réponse à beaucoup de choses que nous vivons. Tout au long de ces semaines, nous avons vu combien d’artistes ont pris des pistes pour calmer notre anxiété au milieu de la quarantaine mais, Qu’advient-il de tout l’amour et l’affection que nous avons stockés et que nous ne pouvons exprimer? Ne vous inquiétez pas, que Ximena Sariñana a la réponse à cela.

Après nous avoir présenté il y a quelques jours la collaboration qu’il a mise en place avec le LP lui-même et après le succès qu’a connu la sortie de son dernier album studio, Where will the girls dance? le chanteur et compositeur mexicain est de retour avec «Una vez más», une chanson qui, nous en sommes sûrs, remplira le cœur de tous ceux qui l’écouteront, Ils se souviendront avec émotion de cette personne spéciale qu’ils aiment probablement lorsque tout cela sera terminé.

Dans ce single – contrairement à la chanson «TBT 4Ever» – Ximena Sariñana décide de ne pas se compliquer avec des sons complexes, Eh bien, c’était juste assez une guitare acoustique mélangée avec un rythme lent, sa voix et des paroles sincères pour nous ravir complètement. Dans «Une fois de plus», il nous raconte une histoire d’amour, de maintenir l’espoir et la foi dans ce sentiment, avec des phrases douces et pleines de romance. Un vrai poème fait une chanson.

Pour ce rôle, l’actrice de La casa de las Flores a travaillé avec des femmes qui le brisent dans la musique de notre pays comme Elsa et Elmar, Susana Izaza, Grettel Garibaldi et Ruzzi, qui ont apporté leur touche à la composition et à la réalisation du thème. Comme si cela ne suffisait pas, Ximena a également publié le clip vidéo de cette chanson, qui a été réalisé par le studio IGLU –Pour continuer avec tout le pouvoir des filles–.

La vidéo réaffirme complètement l’idée de la chanson, car on y voit Ximena traverser beaucoup de couples qui vivent des situations différentes. Tout au long du visuel, il nous montre à quel point les relations s’épuisent, mais à la fin, il nous apprend que seuls, ils peuvent rallumer cette flamme et tomber amoureux tous les jours.

Mais assez parlé Romance à l’aise et dites à qui vous voulez tout ce que vous ressentez en dédiant “Une fois de plus”, la nouvelle chanson de Ximena Sariñana:

Et si vous voulez en savoir plus sur sa collaboration avec LP et tous les projets que Ximena a à l’horizon, Consultez ci-dessous le Facebook Live que nous avons mis en place pour discuter avec ce grand artiste: