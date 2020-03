Yaeij partage une vidéo pour la nouvelle chanson «WHAT WE DREW»: Regardez

Yaeji a une nouvelle chanson intitulée “WHAT WE DREW 우리 가 그려 왔던”, et elle est arrivée aujourd’hui avec un nouveau clip. Il a été tourné en Corée avec Dawnqmentary et Dadaism Club. “Cette chanson parle de partager l’amour et la gratitude avec les gens que vous appelez la famille”, a déclaré Yaeji dans un communiqué. «Dawn et nos amis ont contribué à donner vie à ma nostalgie de la Corée.» Regardez-le ci-dessous.

La chanson est la chanson-titre de la mixtape inaugurale du producteur coréen-américain, DJ et chanteur WHAT WE DREW 우리 가 그려 왔던, qui sort ce vendredi 3 avril via XL.

La nouvelle piste suit “WAKING UP DOWN”. Yaeji doit se produire le dimanche 19 juillet au Pitchfork Music Festival 2020 à Chicago. Les billets sont disponibles dès maintenant.

Lisez la fonction Rising de Pitchfork “Rencontrez Yaeji, la nouvelle voix la plus excitante de House Music.”

