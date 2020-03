Yaeji annonce une tournée et une nouvelle mixtape, partage une nouvelle chanson: écouter

Yaeji est de retour. Le producteur, DJ et chanteur coréen-américain a annoncé sa toute première mixtape, WHAT WE DREW 우리 가 그려 왔던, qui arrivera le 2 avril via XL. Yaeji a également sorti le premier single du projet, “WAKING UP DOWN” “, avec une nouvelle vidéo animée. La vidéo a été produite par Studio Yatta et présente la direction créative / illustration par Annie Zhao en plus de la conception des personnages par Yaeji elle-même. Regardez ça ci-dessous.

Yaeji emmène sa mixtape sur la route cet été avec une flopée de concerts en Amérique du Nord et en Europe. Parmi ses arrêts, un dimanche 19 juillet au Pitchfork Music Festival 2020 à Chicago. Les billets sont disponibles dès maintenant. Découvrez les autres dates de Yaeji, dont beaucoup avec Jessy Lanza, ci-dessous. Achetez vos billets ici. (Pitchfork gagne une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

CE QUE NOUS AVONS DREW 우리 가 그려 왔던:

01 MON IMAGINATION 상상

02 CE QUE NOUS AVONS DREW 우리 가 그려 왔던

03 EN PLACE 그 자리 그대로

04 QUAND JE GRANDIS

05 L’ARGENT NE PEUT PAS ACHETER [ft. Nappy Nina]

06 INTERLUDE GRATUIT [ft. Lil Fayo, trenchcoat and Sweet Pea]

07 SORTIE 주문 [ft. YonYon and G.L.A.M.]

08 SE RÉVEILLER

09 DANS LE MIROIR 거울

10 LE TH1NG [ft. Victoria Sin and Shy One]

11 CES JOURS 요즘

12 NE JAMAIS RÉGLER

.