Yeasayer poursuit Kendrick Lamar et la chanson Weeknd Over Black Panther

Yeasayer a poursuivi Kendrick Lamar et The Weeknd pour le single de la bande originale de Black Panther “Pray For Me”, confirment les rapports et les documents de TMZ consultés par Pitchfork. Le groupe affirme dans le procès que “Pray For Me” porte atteinte à leur chanson All Hour Cymbals “Sunrise”.

Le groupe affirme que «Pray For Me» présente une «performance chorale distinctive» de «Sunrise» – «des voix masculines chantant dans leurs registres les plus élevés, avec un vibrato animé et pulsant». Retrouvez l’intégralité du procès ci-dessous. Pitchfork a contacté des représentants de Kendrick, the Weeknd et Yeasayer.

Yeasayer a rompu fin 2019.

