Yeasayer poursuit Kendrick Lamar et The Weeknd pour une chanson de ‘Black Panther’

Dans le monde de la musique, le thème du plagiat est très subjectif et délicat, car les notes de musique ainsi que les progressions d’accords peuvent être très similaires car tout est déjà établi. Cependant, nous pouvons nous souvenir de cas – certains plus effrontés que d’autres – qui semblent tout simplement très similaires les uns aux autres. Et apparemment Yeasayer l’a réalisé en découvrant que deux des artistes les plus importants de ces dernières années avaient utilisé une de ses chansons et ils gagnaient des millions de dolarucos avec elle.

Il s’avère que récemment, le groupe de rock expérimental de New York maintenant éteint poursuit Kendrick Lamar et The Weeknd pour avoir prétendument échantillonné (et presque volé) “Sunrise”, l’une de ses chansons les plus connues de la chanson que les deux artistes ont composée pour la bande originale du film Marvel, Black Panther. Nous savons que cette situation est assez déroutante, alors expliquons tout, étape par étape.

Selon TMZ et grâce aux documents auxquels ils ont accédé, Yeasayer déclare que “Pray For Me” utilise une “interprétation chorale distinctive” de “Sunrise”Ils disent spécifiquement qu’ils utilisent les mêmes voix masculines qui chantent dans leurs registres les plus élevés, avec un vibrato vivant et pulsant. En outre ils ajoutent que Lamar et The Weeknd ont utilisé leur rola de manière plutôt discrète, à tel point que cela est resté longtemps inaperçu mais malgré cela Il est immédiatement reconnaissable que c’est la chanson qu’ils ont créée en 2007.

Donc, la question importante ici est, Qu’est-ce que Yeasayer veut que Kendrick Lamar et The Weeknd leur donnent en échange d’avoir prétendument utilisé leur chanson sans autorisation? Eh bien, rien d’imbécile ne demande ça payer les dommages et intérêts et que tous les bénéfices que vous avez obtenus avec «Pray For Me» tombent directement dans vos portefeuilles, en plus d’une décision de justice qui bloque la distribution de la chanson dans le monde jusqu’à ce que cette situation soit résolue.

Nous ne savons toujours pas dans quoi cela se terminera, parce que Kendrick Lamar et The Weeknd n’ont rien dit à ce sujet, Il suffit d’attendre la réponse de ces deux artistes. Que s’il s’agit de poires ou de pommes, on laisse ici les deux rolas pour les comparer (le fragment dont parle le groupe est à 2:10 et celui des rappeurs depuis le début):

Que dites-vous, Kendrick et The Weeknd s’ils ont volé le rôle de Yeasayer?