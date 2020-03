Yngwie Malmsteen avertit un technicien d’éclairage au concert de Monterrey: «Stop F ** King Around» (Vidéo)

Yngwie Malmsteen a réprimandé le technicien d’éclairage lors de son concert à Monterrey, au Mexique, pour «baiser avec les lumières».

Le légendaire guitariste suédois était au milieu d’une longue section solo lors de la performance d’Escena vendredi soir (28 février) lorsqu’il s’est arrêté pour s’adresser au public et informer la technologie en termes clairs qu’il n’était pas satisfait de son travail.

“D’accord. Merci. Je vous aime les gars,” Yngwie dit dans le micro, avant d’ajouter: “Mr. Lighting Guy, Mr. Lighting Guy, arrêtez de baiser avec les lumières et gardez les lumières sur ma guitare. J’essaie de jouer pour les gens. Par faveur. Merci.”

Des séquences vidéo du moment en question peuvent être vues ci-dessous (avec l’aimable autorisation de MB Live).

L’été dernier, Yngwie a nié sa réputation d’égomaniaque capricieux, affirmant qu’il est un “créateur” qui aime contrôler tous les aspects de son art.

“Il y a pas mal d’idées fausses sur moi”, a déclaré le guitariste suédois à Music Radar dans une interview. «Je pense que certaines personnes comprennent mal ce que je fais; elles croient que je suis un égoïste. La vérité est que je suis une personne très concentrée. Ma façon de créer des choses est différente des musiciens de rock’n’roll. avoir un groupe, je ne suis pas dans un groupe.

“Je le regarde plus comme un peintre qui verrouille la porte de la pièce et peint juste”, a-t-il ajouté. “Je fais le premier plan, je fais le fond. Je l’encadre. Puis je le prends dehors et je dis:” Voici ma peinture. ” Je ne laisse personne d’autre y mettre son pinceau. Les gens pourraient penser que c’est une chose égoïste – non, c’est une chose d’artiste; je suis un créateur. “

En 2003, une autre légende de la guitare Steve Vai défendu Yngwie, récit Georgia Straight cette MalmsteenLa réputation de ‘était erronée.

“J’ai su Yngwie depuis qu’il est venu en Amérique “, a déclaré Steve”, et je pense que les gens sont intimidés par sa confiance. Il est tellement confiant dans ce qu’il fait que peut-être qu’il se montre parfois arrogant. Je pense savoir Yngwie c’est vraiment, vraiment l’aimer, mais ne pas le connaître, c’est penser qu’il est peut-être assez égocentrique. “

Yngwie a donné une interview à la Grèce Rock Hard magazine dans lequel le légendaire axeman explique pourquoi il n’a pas travaillé avec un chanteur extérieur sur aucun de ses albums après la sortie de 2010 “Implacable”. Yngwie a dit qu’il préfère gérer lui-même le chant principal de ses albums de nos jours parce que ses “chanteurs précédents causeraient toujours des problèmes; ils agiraient toujours comme s’ils étaient spéciaux et ils avaient quelque chose de différent à dire ou peu importe … Les chanteurs pensent toujours qu’ils” re mieux que le claviériste ou ils sont meilleurs que le batteur. “

Il y a trois ans, Jeff Scott Soto, qui a chanté sur Yngwiedeux premiers albums de 1984 “Force montante” et 1985 “Marching Out”, engagé dans une guerre des mots avec le guitariste suédois sur le fait que Malmsteen a affirmé dans une interview qu’il “écrivait toujours tout”, y compris les paroles et les mélodies, et a simplement engagé divers chanteurs pour chanter son matériel.

Dans les jours qui ont suivi Yngwieinterview originale de Metal Wani A été publié le BLABBERMOUTH.NET, plusieurs anciens chanteurs du guitariste – dont De manière à, Tim “Ripper” Owens et Joe Lynn Turner – a répondu sur les réseaux sociaux, avec Tourneur décrivant MalmsteenLes déclarations de “comme les diatribes d’un mégalomane essayant désespérément de justifier sa propre insécurité”.



