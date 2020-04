YNW Melly teste positif pour COVID-19 en prison

YNW Melly a été testé positif pour COVID-19 dans une prison de Floride, selon le compte Instagram officiel du rappeur de Floride. Il attend actuellement son procès dans une prison du comté de Broward après avoir été inculpé de deux chefs de meurtre au premier degré. L’équipe du rappeur a annoncé son intention de déposer une requête en libération restreinte. Pitchfork a contacté les avocats de YNW Melly.

Les procureurs affirment que YNW Melly et YNW Bortlen ont tué YNW Juvy et YNW Sakchaser dans le sud de la Floride l’année dernière. Melly a plaidé non coupable. L’État de Floride a annoncé son intention de demander la peine de mort contre Melly.

Plus tôt dans la journée, Tekashi 6ix9ine a obtenu une libération anticipée de prison en raison de problèmes de coronavirus. Ses antécédents d’hospitalisation pour cause d’asthme ont contribué à sa libération.

