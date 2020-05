Yo La Tengo annonce la réédition d’Electr-o-pura, Lucy Dacus couvre «Tom Courtenay»: Regardez

Je suis né le 2 mai 1995, le jour où Electr-o-pura est sorti.

Quatorze ans plus tard, j’ai commencé l’école secondaire et je me suis fait un nouvel ami qui

portait une veste en cuir et des bottes, qui exprimaient des opinions confiantes

sur une musique que je n’avais jamais entendue. J’ai dévoré chaque recommandation

ils m’ont donné un effort pour aligner mes goûts. Je voulais être cool, ou

du moins pas cool. J’ai découvert les Stooges, Philip Glass et

Sonic Youth à travers mes efforts pour gagner leur approbation. J’ai tout aimé,

et mes parents détestaient chaque nouvelle découverte. Cool était bruyant.

Un jour, mon ami m’a apporté une pile de CD, tous Yo La Tengo, et m’a dit

moi de les ramener à la maison, de les écouter, de les brûler et de les rendre. je

a fait ce qu’on m’a dit. J’ai aimé ces disques depuis le début, et plus

à chaque écoute. Je resterais au lit à écouter un de leurs disques,

mettre en pause la chanson que j’écoutais quand j’étais trop fatiguée, puis pousser la lecture

au réveil.

Je me souviens de ma confusion en écoutant Electr-o-pura pendant

première fois. J’ai référencé la tracklist au dos du CD donc je

pourrait apprendre des titres, mais la durée des chansons imprimées ne correspondait pas à

ce que j’entendais. Je me demandais s’il y avait une erreur de fabrication

et je n’entendais pas les chansons que j’étais censé entendre. «Leçon de vol

(Hot Chicken # 1) “est répertorié comme durant un peu plus de trois minutes lorsque

il est en fait 6h42. “Blue Line Swinger” dit qu’il est 15h15, mais en fait

horloges à 9h18. Je sais maintenant en y regardant que Yo La Tengo

intentionnellement mal imprimé les temps, essayant de combattre la courte attention

en espérant qu’ils inciteraient les gens à donner à ces longues chansons une

chance. Ça m’a trompé, même si je suis un aspirant pour les longues chansons de toute façon.

Il est intéressant de penser à la façon dont ce mouvement n’a pas pu être annulé aujourd’hui

dans un monde de musique numérisée. Et si les gens avaient une courte durée d’attention

alors, combien sont-ils courts maintenant? Tout dire, j’ai aimé qu’ils soient

espiègle.

Ce qui m’a fait revenir à Yo La Tengo, c’est leur compréhension de

humeurs. J’ai écouté des groupes qui connaissaient la colère, des groupes qui connaissaient la tristesse,

mais je ne connaissais aucun autre groupe qui pourrait exprimer une vie pleine

gamme d’humeurs comme ils le peuvent. De chanson en chanson, la musique était

anxieux, festif, douloureux, content, confus, etc. Et même lorsque

ils sont devenus bruyants ou dissonants, cela n’a jamais été hostile. Les sons pourraient être

dur, même laid, mais ils étaient joyeux. Certaines chansons pourraient me faire pleurer,

mais ils étaient doux, pas malveillants. Je prenais la relève de quelqu’un d’autre

goûts, et dans le processus, découvrir le mien.

Tom Courtenay a été la première chanson de Yo La Tengo que j’ai apprise à la guitare. je

je ne savais pas ce que cela signifiait, mais je savais qui était et aimait Julie Christie

la ligne, “Comme la musique gonfle en quelque sorte plus forte de l’adversité / notre

le héros retrouve sa paix intérieure. Je ne savais pas ce que l’aiguille devait faire

avec quoi que ce soit, mais je ne pouvais pas m’arrêter d’y penser. C’était comme tout

bon poème, me laissant un espace entre les images. Maintenant, je pense que la chanson

peut être sur l’obsession des médias, égalant l’attrait des films

et des stars de cinéma à la toxicomanie. Qui sait, c’est juste mon point de vue.

Finalement, lorsque Matador a demandé à signer

moi,

le fait que Yo La Tengo soit sur leur liste était un élément majeur de

ma décision. Ils sortent de superbes albums tous les deux

années pendant plus de trois décennies, expérimenter et explorer ce

semble être une créativité sans compromis. Cela vaut la peine d’être célébré,

surtout maintenant, quand toute occasion de célébration est une bénédiction.

Joyeux 25e anniversaire à Electr-o-pura, et merci pour la musique, Yo

La Tengo.

.