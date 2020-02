Young Nudy sort quand même une nouvelle mixtape: écoutez

Le rappeur d’Atlanta Young Nudy a sorti sa nouvelle mixtape Anyways. Il comprend sa récente chanson «No Go». Écoutez la cassette ci-dessous (via Young Nudy, LLC / Same Plate / RCA Records).

Anyways suit la collaboration complète de Nudy en 2019 avec Pi’erre Bourne Sli’merre. Il a également partagé sa mixtape Faded in the Booth l’année dernière.

Young Nudy part en tournée pour soutenir Anyways le mois prochain. Achetez vos billets ici. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Lisez l’interview «Le jeune nudy met les conneries derrière lui» sur Levels.

.