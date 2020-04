Young Thug Slams French Montana for Kendrick Lamar Commentaires

Le jeune voyou et le Montana français sont en guerre.

Dans une récente interview avec Complex, le Coke Boy a affirmé qu’il gagnerait dans une bataille contre Kendrick Lamar parce qu’il a “plus de coups sûrs” que le Compton MC.

“Vous pourriez mettre quelqu’un comme Kendrick Lamar sur la même scène à côté de moi dans un festival”, a déclaré Montana. «Je pourrais les éclipser, non pas parce que je suis un meilleur rappeur ou quoi que ce soit, mais j’ai plus de succès. Kendrick Lamar a obtenu des albums, il a des chefs-d’œuvre, mais si vous deviez nous mettre sur une scène de festival, je l’aurais éclipsé parce que j’ai plus de tubes que Kendrick Lamar. “

Mais ses commentaires ne se sont pas bien entendus avec Thugger, qui a riposté au Coke Boy dans une vidéo Instagram mardi. “Stupid ass ni ** a dit qu’il a obtenu plus de coups que Kendrick Lamar”, a déclaré Thug avant d’ajouter, “Fool.”

C’est à ce moment-là qu’une querelle tous azimuts a éclaté sur les réseaux sociaux, les deux se faisant des va-et-vient se dissociant. Thugger a même menacé d’appeler Meek Mill et de divulguer une vidéo du Montana qui aurait été «assommé».

«French Montana, bitch ass ni ** a. Écoutez, frère, sortez de vos sentiments », a déclaré Thug. “Je ne parle que du point de vue d’un artiste. Vous n’avez nulle part plus de succès que Kendrick Lamar que ce soit. Vous n’aurez probablement jamais plus de succès. “

“Je ne parle même pas à ni ** comme toi, mon frère”, a-t-il déclaré dans une autre vidéo. “Restez dans votre voie, je resterai dans la mienne. Vous n’êtes même pas à mon niveau quand il s’agit de ne traiter aucune affaire ou rien de tout cela. Vous êtes une salope, mon frère. “

Montana a critiqué les choix de mode de Thug («C’est toi avec cette jupe, mec») et a remis en question ses finances. “Faux Bugattis, fausses maisons”, a-t-il dit. “Pussy ni ** a, j’ai toujours un ordinateur plein de votre motherfu ** dans les crochets.” Tu es sur ma bite depuis le premier jour. “

Il a également offert un million de dollars pour la vidéo présumée de Meek le montrant assommé. «C’est moi sobre», a-t-il déclaré au rappeur «The London». “Tu ne veux pas me voir haut comme toi. Et si vous trouvez ces images de Meek, dites-lui que je vous donnerai un million de dollars supplémentaires. Sur la vie de mon fils, vous obtenez ces images, je vous donnerai un million de dollars. “

Thugger a répondu avec une vidéo de lui-même devant une maison qui, selon lui, appartenait autrefois à “Auntie French”, tandis que Montana a partagé une photo présumée de Thug portant du rouge à lèvres. “Ce n’est pas toi non plus?” il a demandé avant de défier son rival à une bataille. “CETTE MERDE CRAY CRAY #plusinfluentielle #thatsafact METTEZ QUI ÉPROUVE ET APPORTEZ VOS MEILLEURES 20 chansons.”

Voir leur échange aller-retour ci-dessous.