YouTube abandonne la diffusion HD en plein essor – Rejoindre Netflix

YouTube abandonne le streaming HD en Europe au milieu de l’épidémie de coronavirus – rejoignant Netflix.

Les deux services de streaming sont autorégulés et répondent à une demande de l’UE. Cette décision est temporaire en réponse aux appels de la Commission européenne pour des plateformes pour aider à réduire la demande. Alors que de plus en plus de personnes restent à la maison pour travailler, les infrastructures subissent des tests de résistance.

Les utilisateurs peuvent toujours passer au streaming HD – ce mouvement ne s’applique qu’au streaming par défaut.

Même juste ce mouvement pourrait économiser beaucoup de bande passante; la plupart des gens ne peuvent pas faire la différence au-dessus de la qualité 720p sur les petits écrans. Un porte-parole de YouTube a confirmé la nouvelle, affirmant avoir constaté quelques pics d’utilisation.

«Nous avons mis en place des mesures pour ajuster automatiquement notre système afin d’utiliser moins de capacité réseau», indique le communiqué. «Nous sommes en pourparlers en cours avec les régulateurs, les gouvernements et les opérateurs de réseaux dans toute l’Europe et nous nous engageons à transférer temporairement par défaut tout le trafic au Royaume-Uni et dans l’UE sur SD.»

YouTube n’a pas dit si ces changements affecteraient les gens dans d’autres régions, comme aux États-Unis Hier, Netflix a annoncé qu’il ferait de même, par défaut pour le streaming SD en Europe pendant 30 jours. Des millions d’Européens sont encouragés à rester chez eux dans le cadre de mesures de quarantaine proactives.

La Commission européenne se dit préoccupée par l’impact que la soudaine augmentation de la demande pourrait avoir. Le streaming YouTube HD est la définition même d’un service non essentiel.

Beaucoup de gens travaillent maintenant à domicile et leurs enfants suivent des cours en ligne. Un pic important de la demande de services de divertissement numérique pourrait avoir un impact sur ces cas d’utilisation essentiels. Cette décision est intelligente, et celle de YouTube et de Netflix sera probablement conforme si l’infrastructure américaine est un jour submergée.

Google dit qu’ils n’ont pas vu beaucoup de changements dans les pics de trafic régionaux, mais les modèles d’utilisation changent. De plus en plus de personnes sont à la maison et utilisent YouTube à un moment où elles seraient autrement au travail, prolongeant ainsi les heures d’utilisation.