YouTube compte plus de 20 millions d’abonnés payants

Les résultats financiers de Google au quatrième trimestre 2019 ont enfin mis en lumière le nombre d’abonnés payants à YouTube Music. Mais les détails exacts restent insaisissables.

YouTube Music et YouTube Premium comptent plus de 20 millions de clients payants entre l’offre (déroutante). YouTube TV capte plus de deux millions d’abonnés aux États-Unis. Sundar Pichai, PDG d’Alphabet et de Google, a partagé les détails lors de l’appel des résultats du quatrième trimestre de l’entreprise.

Cet appel de revenus est la première fois que Google révèle des numéros d’abonné payants pour YouTube Music – ou du moins quelque chose qui inclut YouTube Music.

La base d’abonnés payants de YouTube a généré un taux d’exécution annuel de 3 milliards de dollars, y compris les abonnements et les revenus non liés à la publicité. 22 millions de clients payants ne représentent que 1% des deux milliards de visiteurs mensuels de YouTube. Google estime que la société peut continuer d’étendre massivement la portée de YouTube Music.

Google indique cette direction depuis un certain temps maintenant. L’année dernière, la société a fait de YouTube Music l’application par défaut sur tous les appareils Android. L’application a détrôné son service Google Play Musique, que Google a lancé en 2011. Google n’a pas officiellement annoncé la mort de GPM, mais il ne serait pas surprenant que cela arrive bientôt.

Sundar Pichai dit qu’il voit «beaucoup plus de place» pour développer les abonnés payants YouTube avec de nouvelles intégrations de commerce électronique.

YouTube a déjà conclu plusieurs accords avec des sociétés de billetterie pour vendre des billets pour des événements musicaux en direct. Davantage de partenariats comme celui-ci pourraient accroître massivement le flux de revenus potentiels. L’accent mis par Google sur la création de YouTube et YouTube Music en tant qu’endroit pour les abonnés payants est cependant un défi de taille.

Pendant des années, de nombreuses personnes se sont tournées vers YouTube et ont extrait des vidéos YouTube comme source de musique. L’accord VEVO avec YouTube a contribué à établir une certaine légitimité, mais les taux de redevance de YouTube Music restent faibles.

Pour l’instant, Google affirme que son activité d’abonnement en est aux premiers jours. L’avenir d’Apple basé sur les abonnements a porté ses fruits, il n’est donc pas surprenant que Google veuille un morceau de ce gâteau.