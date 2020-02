YouTube dit qu’il a payé 3 milliards de dollars à l’industrie de la musique en 2019

YouTube a les paiements par flux les plus bas parmi les plates-formes de musique en streaming – une distinction douteuse qu’il a portée pendant des années. Mais le PDG de la plateforme, Susan Wojcicki, dit que tout s’additionne.

Pourquoi Wojcicki a laissé tomber la grande nouvelle un vendredi avant un week-end de trois jours est une supposition. Mais dans un article de blog publié cet après-midi, le PDG de YouTube, souvent assiégé, a vanté un paiement très sain pour l’industrie de la musique et ses artistes.

“YouTube propose deux moteurs de revenus avec la publicité et les abonnés, versant plus de 3 milliards de dollars à l’industrie de la musique l’année dernière grâce aux annonces et aux abonnements”, a expliqué Wojcicki.

L’analogie du «moteur jumeau» est un peu trompeuse. Sur une base par flux, la publicité génère considérablement moins de revenus que les jeux sur abonnement. YouTube “compense le volume”, bien que le chiffre de 3 milliards de dollars suggère que le niveau d’abonnement de YouTube Music est en train de croître.

La divulgation est rare et, espérons-le, fait partie d’un niveau de transparence plus large du géant vidéo appartenant à Alphabet. Pour l’instant, Wojcicki a souligné les liens de l’industrie avec des artistes superstars.

“Nous travaillons également en partenariat avec des artistes pour soutenir et amplifier leur travail à chaque étape de leur carrière”, a poursuivi Wojcicki. “Dua Lipa faisait partie du tout premier programme Foundry de YouTube – notre initiative visant à développer des numéros de musique indépendants. Justin Bieber et Billie Eilish ont construit des audiences mondiales massives en se connectant directement et en interagissant avec les fans sur YouTube. “

Le sous-texte sur Eilish n’était guère subtil, avec YouTube prenant une part saine du crédit pour le succès fracassant du chanteur. “À seulement 18 ans, Billie est maintenant l’une des plus grandes stars du monde avec cinq victoires aux Grammy,” a poursuivi Wojcicki. “Et depuis ses débuts, YouTube a été une maison pour les artistes qui ont trouvé des moyens créatifs d’utiliser la plate-forme pour aider à étendre leur portée.”

En effet, Wojcicki a utilisé la mise à jour pour gifler fièrement YouTube à l’arrière – tout en ignorant commodément les concurrents féroces comme TikTok et SoundCloud. «Nous continuons de voir des artistes inconnus faire les choses en grand avec un seul hit viral. L’année dernière, «Old Town Road» de Lil Nas X est devenu un phénomène YouTube et le plus long single au sommet du Billboard Hot 100 », a proclamé Wojcicki.

À un niveau plus large, la publication a été tournée avec un récit de voyage, avec Wojcicki émerveillé par le chemin parcouru par ce petit site vidéo en 15 ans.

En fait, c’est un arc de croissance fascinant, bien que l’industrie ait dépensé une grande partie de son énergie à lutter contre la taille gigantesque de YouTube. D’autres plates-formes de streaming ont également ressenti une fuite distincte des vastes catalogues et des redevances de gratte-fond de YouTube. Le PDG de Spotify, Daniel Ek, serait l’un des critiques frustrés de YouTube, en particulier lors des négociations tendues avec les principaux labels.

Pendant ce temps, les analystes se sont retrouvés avec beaucoup de questions sans réponse.

Plus tôt cette semaine, la directrice financière d’Alphabet, Ruth Porat, a noté qu’une majorité des revenus publicitaires de la plate-forme revenait aux créateurs de contenu. Mais personne ne sait combien cela représente. Il y a même la question lancinante de savoir si YouTube est réellement rentable, bien que des ventilations financières plus détaillées à ce niveau soient probablement inaccessibles.