YouTube Music bat Spotify en Inde, selon Bloomberg

Bloomberg rapporte que YouTube en Inde a obtenu plus de 800 000 abonnés payants pour son service de musique moins d'un an depuis son lancement.

Selon le rapport, la croissance de YouTube est plus rapide que celle de Spotify sur cet important marché en développement, qui représente le deuxième plus grand pays au monde en termes de population. Le service de musique de YouTube peut également se développer plus rapidement que celui d'Apple Music, mais il n'y a aucun moyen de le savoir avec certitude, car Apple ne fournit pas de données d'abonnés pour le pays.

YouTube dépasse également les plates-formes musicales locales, telles que Gaana et JioSaavn, en termes de croissance. Gaana compte plus d'un million d'utilisateurs payants – en plus de 125 millions d'utilisateurs gratuits – mais il leur a fallu près de dix ans pour atteindre ce niveau.

YouTube propose en fait deux services payants en Inde. L'un s'appelle YouTube Music Premium, qui est similaire au service premium de Spotify et Apple Music. Ils offrent également YouTube Premium, qui permet aux utilisateurs de regarder des vidéos sans publicité et leur donne la possibilité de lire des clips même hors ligne. Mais, selon Bloomberg, c'est le service de musique qui stimule la croissance de l'entreprise dans le pays.

Il peut sembler surprenant qu'un service de musique YouTube payant se porte si bien en Inde lorsque la société a eu du mal aux États-Unis à faire payer les services premium aux consommateurs, mais l'absence d'une présence majeure dans le pays des meilleurs acteurs du numérique la musique peut l'aider.

L'entreprise propose également des tarifs réduits.

Cependant, ByteDance teste un service de musique appelé Resso en Inde et devrait lancer un service payant l'année prochaine. Comme son application TikTok est particulièrement populaire en Inde, avec plus de 200 millions d'utilisateurs, YouTube pourrait bientôt avoir une concurrence sérieuse.

Bien que YouTube en Inde compte également plus de 200 millions d'utilisateurs pour son service vidéo gratuit. L'Inde est en fait le plus grand marché de l'entreprise au monde, en termes d'utilisateurs bruts.