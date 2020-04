YouTube publie un documentaire gratuit sur Coachella, «20 ans dans le désert»

Jusqu’à ce que le coronavirus (COVID-19) ait forcé un changement de plan, Coachella devait commencer aujourd’hui, le 10 avril. Et pour commémorer l’occasion et divertir les fans pendant qu’ils se distancient socialement et se mettent en quarantaine, YouTube publie un documentaire intitulé Coachella: 20 ans dans le désert.

Comme son nom l’indique, le film explorera et mettra en lumière la riche histoire et les moments mémorables des deux premières décennies de Coachella; le festival a fait ses débuts sur la scène musicale en 1999 et est réservé chaque année depuis 2001. Les fans sont encouragés à publier des articles sur le film sur les réseaux sociaux en utilisant le label #Couchella.

Chris Perkel, qui est surtout connu pour avoir réalisé Clive Davis en 2017: la bande originale de nos vies, a produit et réalisé 20 ans dans le désert. Le film dure environ une heure et quarante-cinq minutes, et les fans peuvent visionner le travail gratuitement (avec des publicités) sur la page YouTube de Coachella. Les abonnés YouTube Premium peuvent également profiter du film sans publicité.

Coachella: 20 ans dans le désert propose des interviews et des images de performances d’archives de Billie Eilish, Kanye West, les White Stripes et d’autres.

Il y a exactement un mois, le 10 mars, les organisateurs ont reporté Coachella et Stagecoach jusqu’en octobre en raison de la crise des coronavirus. La nouvelle est venue comme un soulagement pour les fans, car de nombreux concerts et festivals de musique, dont Ultra Miami, Governors Ball et Glastonbury, ont été annulés. Bonnaroo, quant à lui, a été repoussé à septembre.

Les responsables gouvernementaux en Amérique et dans le monde ne savent pas quand leurs économies rouvriront et, à son tour, quand les événements en direct auront de nouveau lieu.

Plus tôt cette semaine, le directeur de Disney, Bob Iger, a lancé l’idée de prendre la température des invités avant qu’ils n’entrent dans les parcs à thème de renommée mondiale de son entreprise, avant que le coronavirus ne disparaisse complètement. En coordination avec les tests COVID-19 améliorés, ce plan peut s’avérer utile aux promoteurs de concerts et aux artistes alors qu’ils cherchent à reprendre des spectacles.

De plus, les experts estiment que les tests d’anticorps, qui seront disponibles dans la semaine prochaine, pourraient jouer un rôle majeur dans la détermination du moment et de la manière de rouvrir l’économie.