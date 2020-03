YouTube rétrograde la qualité vidéo SD par défaut dans le monde entier

YouTube rétrograde sa qualité vidéo en SD au milieu de la pandémie mondiale de coronavirus.

La semaine dernière, YouTube a décidé de réduire la diffusion par défaut en Europe à la qualité SD. Cette décision intervient alors que de plus en plus de personnes restent à la maison pour éviter de propager le coronavirus. Désormais, par défaut, les vidéos sur YouTube seront lues en qualité SD (480p).

Vous pouvez toujours regarder des vidéos haute définition sur YouTube, mais vous devez choisir la HD à chaque fois.

Un porte-parole de YouTube a déclaré à Bloomberg qu’ils travaillaient en étroite collaboration avec les FAI et les gouvernements.

«Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les gouvernements et les opérateurs de réseaux du monde entier pour faire notre part afin de minimiser le stress sur le système dans cette situation sans précédent», indique le communiqué.

YouTube n’est pas la seule entreprise à réduire ses problèmes de qualité vidéo par rapport à la bande passante.

Netflix a réduit ses débits de streaming en Europe, estimant une réduction de 25% de la charge réseau. Apple et Amazon prennent également des mesures similaires dans l’UE. Les deux sociétés pourraient emboîter le pas aux États-Unis si la situation l’exige. Netflix dit qu’il peut envisager une réduction de la bande passante à l’échelle mondiale s’il reçoit suffisamment de demandes d’autorités locales.

La pression exercée sur nos réseaux à large bande continue de croître alors que les gens sont invités à rester à la maison. Plus de personnes travaillent à domicile, diffusent des films, jouent à des jeux et écoutent de la musique que jamais auparavant.

Même Sony s’engage à réduire la consommation de téléchargements de jeux de bande passante. Il ralentira les téléchargements du PlayStation Network pour tous les joueurs en Europe afin de «préserver l’accès à Internet pour toute la communauté». Mais le jeu en ligne n’est même pas le porc de données le plus important, par rapport au streaming YouTube et Netflix.

Jouer à Fortnite et Minecraft utilise environ 100 Mo de données par heure. La diffusion en HD sur Netflix ou YouTube utilise environ 3 Go par heure.

Pas étonnant que YouTube dégrade la qualité vidéo parmi l’épidémie – la diffusion de vidéos en continu est une activité qui accapare la bande passante. Le streaming de musique connaît actuellement une baisse, car de plus en plus de personnes se tournent vers les jeux et le streaming.