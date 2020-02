‘Yummy’ de Justin Bieber obtient un remix de country avec Florida Georgia Line

Justin Bieber a publié un autre mix de son tube «Yummy» – et cette fois, il est parti au pays. Le remix comprend le duo country-pop multi-platine Florida Georgia Line et suit la version originale et le mix récemment sorti avec l’artiste prometteur R&B Summer Walker.

L’incarnation country de ‘Yummy’ comprend une guitare en acier à pédales subtile et une introduction à la voix de Bieber par Tyler Hubbard de FGL. La version originale du morceau, sortie le 3 janvier et écrite par la superstar avec Ashley Boyd, Jason Boyd, Sasha Sirota et Daniel Hackett, est sur l’album Bieber’s Changes.

‘Yummy’ a fait ses débuts et a atteint le deuxième rang du Billboard Hot 100, atteignant également la deuxième place au Danemark et en Hongrie, entre autres pays. Il a atteint le n ° 4 en Australie, le n ° 5 au Royaume-Uni et était l’un des dix premiers single sur un certain nombre d’autres marchés.

Les modifications, publiées le 14 février, afficheront leurs premières positions sur les graphiques dans les prochains jours. Lundi (16), la mise à jour des ventes de la société Official Charts Company basée sur les trois premiers jours de la semaine des cartes avait bloqué l’album dans une course au coude à coude pour le numéro 1 avec The Slow Rush de Tame Impala, qui a ouvert la voie en un peu plus de 900 unités combinées. Bieber a déjà un album n ° 1 britannique à son actif, avec Believe en 2012; son dernier plateau de studio, Purpose 2015, a culminé au n ° 2.

Bieber est apparu dans l’édition de mardi (18) de Carpool Karaoke sur The Late Late Show With James Corden. Il a également invité sur Saturday Night Live et a ajouté à ses références en crossover country en apparaissant sur «10 000 heures» par le duo à succès Nashville Dan + Shay. La chanson est actuellement n ° 1 du palmarès Hot Country Songs de Billboard pour une 19e semaine consécutive. Le titre actuel de Florida Georgia Line, «Blessings», extrait de leur album Can’t Say I Ain’t Country, monte de 28 à 26 sur la même carte.

