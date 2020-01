Yungblud annonce des dates de tournée supplémentaires au Royaume-Uni pour 2020

Yungblud a annoncé quatre nouvelles dates de tournée au Royaume-Uni pour précéder sa série de concerts à guichets fermés à Londres plus tard cette année. L’artiste très apprécié «The Underrated Youth» jouera cinq spectacles dans la capitale au O2 Forum Kentish Town les 26-28 mai 3-4 et juin, avec quatre des cinq concerts vendus.

Maintenant, Yungblud a annoncé quatre autres concerts au Royaume-Uni à ajouter à son programme en direct en pleine croissance. Il jouera deux dates au Barrowland à Glasgow les 22 et 23 mai avant qu’une paire de spectacles à Nottingham ait lieu à Rock City les 30 et 31 mai.

Les billets en prévente seront disponibles à partir du mercredi 29 janvier, avant le début de la vente générale le vendredi 31 janvier à 9h. Visitez le site de l’artiste site officiel pour des billets et plus d’informations sur tous ses spectacles à venir.

Yungblud se produira également aux NME Awards 2020 le mois prochain. Beabadoobee et The 1975 devraient également se produire la nuit.

De retour le 12 février, les NME Awards seront de retour à l’O2 Academy Brixton à Londres pour célébrer le meilleur des 12 derniers mois en musique – avec de grands invités et de nombreux moments chaotiques et imprévisibles. Un communiqué de presse avancé suggère “Attendez-vous à ce que la nuit soit plus grande, meilleure et plus bruyante que jamais.”

“Après notre année de congé en 2019, nous ne pourrions pas être plus enthousiasmés par le retour des puissants NME Awards – et nous savons que notre public, nos artistes préférés et leurs cintres associés sont tout aussi excités que nous.” a déclaré l’équipe éditoriale de NME. “De retour à l’O2 Academy Brixton, l’événement de cette année est spécial pour de nombreuses raisons, marquant la fin d’une brillante décennie pour la musique et le début d’une nouvelle qui regorge de possibilités. Depuis la dernière fois que nous avons remis nos tristement célèbres trophées, nous avons vu des superstars nées et des légendes cimentées.

Yungblud joue les dates britanniques suivantes:

22 mai – Glasgow – Barrowland

23 mai – Glasgow – Barrowland

26 mai – Londres – O2 Forum Kentish Town (COMPLET)

27 mai – Londres – O2 Forum Kentish Town (COMPLET)

28 mai – Londres – O2 Forum Kentish Town (COMPLET)

30 mai – Nottingham – Rock City

31 mai – Nottingham – Rock City

3 juin – Londres – O2 Forum Kentish Town

4 juin – Londres – O2 Forum Kentish Town (COMPLET).

