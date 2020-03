Yungblud annonce un concert de diffusion en direct

Alors que les tournées et les festivals sont reportés ou annulés à la lumière du virus COVID-19, Yungblud a trouvé un moyen unique de redonner à ses fans – un concert diffusé en direct.

L’artiste, avec son groupe complet, présentera son spectacle We__ Keep Calm And Carry On de S__t le lundi 16 mars à 7 h 00 HAP, via une diffusion en direct sur YouTube. Au cours de l’ensemble, Yungblud répondra également aux questions des fans vivant dans les 10 pays où il avait été programmé pour effectuer tout au long du printemps.

Au milieu de la ruée mondiale dans l’industrie des tournées, les artistes ont exprimé leurs émotions mitigées, et Yungblud, qui n’est pas étranger à l’ouverture à ses fans, l’a bien résumé dans un communiqué de presse publié plus tôt dans la journée. Il a écrit: «Le monde est à une époque très étrange en ce moment. Tout le monde ne sait pas quoi faire ni vers qui se tourner. C’est comme si nous étions tous pris au piège dans une boîte en verre ou en plexiglas pendant que quelqu’un nous joue un tour. “

Il a poursuivi en disant: «Mes émissions étaient annulées de gauche à droite et au centre. L’énergie me manque, la connexion me manque, mes fans et ma famille me manquent. Nous avons plus que jamais besoin les uns des autres en ce moment et avoir l’opportunité d’interagir avec eux complètement, ne m’a même pas été une option! » Il a ajouté que son événement au lever du soleil sera “Le premier spectacle de ma vie”.

Dans une interview de décembre 2019 avec MusicFeeds en Australie, l’artiste a expliqué son amour de la scène, partageant que la meilleure partie de ses spectacles était «Energy… Tu vas rire parce que nous sommes assez effrontés. Vous allez sauter et vous déplacer à cause de l’énergie et vous allez probablement pleurer parce que cela ressemble à un sentiment d’unité entre nous tous. Surtout entre moi et mes fans. “

Au cours des deux derniers mois, Yungblud a travaillé dans le studio pour faire le suivi de ses débuts en 2018, 21st Century Liability. Plus tôt cette année, l’artiste a également collaboré à des singles à succès tels que ’11 Minutes ‘(avec Halsey et Travis Barker),’ I Think I’m Okay ‘(avec Barker et Machine Gun Kelly),’ Tongue Tied ‘(avec Marshmello et Blackbear) et ‘Original Me’ (avec Dan Reynolds d’Imagine Dragons).

Dans son interview avec MusicFeeds, l’artiste a également partagé quelques détails sur ce que les fans peuvent attendre du nouvel album. “J’essaie juste de repousser les limites avec de nouveaux sons et de nouveaux sujets. C’est un record de passage à l’âge adulte. C’est un enregistrement des expériences que j’ai eues. J’ai grandi cinq ans cette année. J’ai vécu tellement de choses. Après tout, tous les taureaux_ _t, je viens de comprendre que c’est juste une période bizarre dans ma vie et que tout va bien se passer. “

Regardez le concert de Yungblud ici.