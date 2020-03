Yungblud donnera un concert virtuel pour ses fans

L’annulation massive de concerts, festivals, conférences et conventions n’est plus une nouvelle. Maintenant, ce qui suit pour beaucoup est de savoir comment faire pour que les fans ne restent pas les mains vides. Pour cela, le musicien britannique Dominic Richard Harrison, dit Yungblud, va organiser un concert virtuel la semaine prochaine.

Prenant ses réseaux sociaux, Yungblud a annoncé qu’il donnerait un concert sur la plateforme Youtube pour que ses fans ne manquent pas ce qu’il avait bien préparé pour eux. La date de son concert est le lundi 16 mars prochain à 12h dimanche dans le centre de Mexico.

L’annonce du musicien émergent l’a fait avec la légende “LA CHOSE EST TRÈS RARE, MAIS NOUS GARDONS LE CALME ET CONTINUONS.”

“Je déteste que les spectacles soient annulés, donc je vais vous en apporter un”, a-t-il poursuivi. “Je serai en direct sur mon YouTube 7 heures du matin (PST) pour jouer des chansons, parler de choses, préparer le petit déjeuner et répondre aux questions”.

“C’est le moment pour nos cœurs d’être ensemble parce que nous allons battre TOUT PARMI TOUS. Avoir la capacité de vous connecter ne me l’enlèvera pas. Au diable avec ça. Je ne peux pas attendre à te voir. Dites à vos collègues “, at-il terminé.

Au cours de la semaine dernière, un grand nombre de concerts et de festivals ont été annulés ou reportés en raison de la pandémie de COVID-19 en cours. L’exemple le plus notoire est celui de Coachella, qui a annoncé qu’il serait reporté à octobre, tandis que le SXSW de ce mois à Austin a été annulé et que la dernière intronisation au Rock & Roll Hall of Fame est reportée.