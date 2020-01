Yungblud et Bastille jouent des concerts intimes à Londres pour War Child

Yungblud, Bastille et Bombay Bicycle Club sont parmi les principaux acteurs jouant des lieux intimes en février au profit de War Child. Les concerts sont en association avec les Brit Awards et O2, qui se sont associés pour soutenir War Child Together. Les événements se déroulent dans des lieux intimes à travers Londres du 8 au 22 février.

Catfish and the Bottlemen donnent le coup d’envoi avec un spectacle le 8 février à Exhibition London, un nouveau site d’une capacité de 2000 personnes situé au cœur de Westfield à White City.

Yungblud jouera également l’un de ses plus petits spectacles à ce jour à l’Assemblée de Camden le 10 février. Le Bombay Bicycle Club se rendra au Bush Hall de l’ouest de Londres le dimanche 16 février et Bastille reprendra ses spectacles réorchestrés pour une date au London Palladium le 22 février.

Les billets sont en vente via une tombola à la BRITS Week War Child site officiel avec entrée coûtant 5 £. Les fans peuvent participer pour acheter autant de concerts qu’ils le souhaitent. La date de fermeture est fixée à 23h59 le 3 février. Un nombre limité de billets sera également en vente vendredi 17 janvier sur le site à 9h.

Comme uDiscover Music l’a signalé précédemment, Lewis Capaldi, Sam Fender, Charli XCX et Bruce Springsteen figurent parmi les stars en lice pour les BRIT Awards 2020. Les nominations ont été annoncées le 11 janvier dans une émission télévisée spéciale qui présentait une programmation de Mabel, Aitch, Freya Ridings, Dermot Kennedy et Liam Payne. Les gagnants seront dévoilés le mois prochain lors de la cérémonie annuelle de remise des prix, qui doit avoir lieu au London O2 le 18 février.

Les concerts de la BRITs Week pour War Child en février 2020 sont les suivants:

8 – Catfish and The Bottlemen – Exposition Londres

10 – Yungblud – Assemblée Camden

11 – Jack Savoretti – Omeara

12 – Declan McKenna – Islington Assembly Hall

13 – Louis Tomlinson – Scala

14 – Tom Walker – Omeara

16 – Sigrid – Omeara

16 – Bombay Bicycle Club – Bush Hall

17 – Gang de jeunes – Omeara

19 – Tom Grennan – Bush Hall

21 – Rien que des voleurs – Le dôme

22 – Bastille réorchestrée – London Palladium.

