Yungblud et Trevor Daniel parmi les têtes d’affiche du room service

Un nouvel événement de musique numérique appelé Room Service vient d’être annoncé pour le week-end du 24-26 avril. Doté d’un vaste éventail musicalement diversifié, Room Service aura pour objectif d’offrir une expérience de festival traditionnel à travers plusieurs «scènes», chacune mettant en vedette des artistes tels que Yungblud, Trevor Daniel, Chromeo, Jeremy Zucker, Pink Sweat $, Gallant, Lolo Zouaï et Mt. Joie. Présenté par Trap Nation et Chill Nation, tous les bénéfices de l’événement en direct sur YouTube seront reversés à des partenaires caritatifs bénéficiant aux personnes touchées par COVID-19, notamment Sweet Relief et Feeding America.

Le festival numérique rejoint une variété de opportunités uniques qui ont émergé au milieu de la pandémie mondiale, tandis que les amateurs de musique et les artistes s’isolent chez eux. Le service en chambre proposera plus de 100 numéros, tous échelonnés sur des «scènes» multicanaux simultanées. Outre les artistes mentionnés ci-dessus, les fans peuvent également attendre avec impatience des performances et des sets de DJ tels que What So Not, Zeds Dead, Griz, Snails, Channel Tres, Borgore, RAC, A Boogie wit da Hoodie, Shallou et Big Gigantic.

Dans un communiqué officiel, Andre Benz, PDG et fondateur de The Nations, dont les chaînes YouTube diffuseront le festival, a déclaré: «Le Room Service a été créé par un groupe de personnes talentueuses dotées d’une philosophie collective, souhaitant offrir un environnement positif dans un temps incertain ».

The Nations, qui est le plus grand réseau musical multicanal sur YouTube, a organisé son premier festival numérique, Digital Mirage, au début du mois. L’événement de musique électronique a attiré plus de 4,1 millions de téléspectateurs uniques, qui ont collecté plus de 300 000 $ pour Sweet Relief.

Benz a ajouté qu’il espérait que le Room Service amasserait encore plus de fonds pour les deux bonnes causes. «Notre objectif principal est de collecter des fonds pour les personnes touchées par la récente annulation d’événements en direct grâce à notre partenariat avec Sweet Relief… En outre, nous avons établi un partenariat avec Feeding America, qui finance des banques alimentaires et aide des milliers de personnes dans le besoin à travers le pays. “

Creighton Burke, président des Nations Unies, a souligné que «c’est la première fois que nous concentrons tout notre réseau sur une action singulière, pour fournir un moment de soulagement par la charité et l’expérience. La générosité et le soutien d’artistes et de professionnels du divertissement aux vues similaires sont incroyables… »

En plus des heures de musique live et de DJ sets de chacun des foyers des artistes, les fans peuvent également s’attendre à de nombreux contenus supplémentaires, notamment des interviews d’artistes et des sessions en studio. Les opportunités de collecte de fonds seront également dispersées tout au long de la diffusion. Bien que l’admission, disponible sur le site Web du service en chambre, commence sans frais, il existe plusieurs niveaux de dons disponibles pour chaque budget.

Pour plus d’informations, visitez le site officiel.