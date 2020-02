Yves Tumor annonce un nouvel album et partage la vidéo d’une nouvelle chanson: Regarder

Yves Tumor a annoncé un nouveau record. Heaven to a Tortured Mind sortira le 3 avril via Warp. Yves Tumor a également partagé une nouvelle chanson de l’album intitulée «Gospel for a New Century». Regardez le clip, réalisé par Isamaya Ffrench, ci-dessous. Trouvez les éditions physiques de Heaven to a Tortured Mind sur Rough Trade. (Pitchfork peut gagner une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

Dans un communiqué de presse, Isamaya Ffrench a déclaré:

Personne ne m’a jamais inspiré ou ému comme Yves Tumor. C’est difficile à faire

la justice et communiquer le sentiment de dévotion de l’adoration et de l’amour I

ressentir pour lui et ce qu’il représente en tant qu’artiste. Bref, il est le

merde et je suis tellement honoré d’avoir fait mes débuts de réalisateur avec lui comme

ma muse.

Heaven to a Tortured Mind est la suite de Safe in the Hands of Love de 2018. Yves Tumor a écrit et composé le nouveau disque, qu’Yves a coproduit avec Justin Raisen.

Revisitez l’interview Rising 2017 «La beauté dégoûtante de l’expérimentateur énigmatique Yves Tumor».

Le paradis pour un esprit torturé:

01 Évangile pour un nouveau siècle

02 Medicine Burn

03 Commerce d’identité

04 Kérosène!

05 Hasdallen Lights

06 Romantique

07 Dream Palette

08 Super Stars

09 Folie Imposée

10 Privilège aux fraises

11 astéroïdes bleus

12 Un plus grand amour

