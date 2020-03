Yves Tumor partage une nouvelle chanson «Romanticist / Dream Palette»: écouter

Yves Tumor a partagé un nouveau single du prochain album de l’artiste Heaven to a Tortured Mind. Écoutez «Romanticist / Dream Palette» ci-dessous.

Heaven to a Tortured Mind sort le 3 avril et suit Safe in the Hands of Love de 2018. Le nouvel album comprend des singles déjà sortis «Gospel for a New Century» et «Kerosene», ce dernier mettant en vedette Diana Gordon.

Découvrez où Safe in the Hands of Love a atterri sur la liste de Pitchfork des «200 meilleurs albums des années 2010» et revisitez l’interview de Pitchfork Rising «La beauté dégoûtante de l’expérimentateur énigmatique Yves Tumor».

