Zac Brown forcé de licencier 90% de son équipage routier en raison d’un coronavirus

Dans une vidéo récemment téléchargée sur le compte Instagram de Scooter Braun, un émotif Zac Brown a déploré la pandémie de coronavirus (COVID-19), a appelé à des mesures de quarantaine plus strictes et a révélé qu’il avait licencié 90% de son équipe routière. Il a également critiqué les dirigeants politiques et la Maison Blanche pour ne pas avoir maîtrisé la crise: “J’ai assez honte … nous ne pouvons pas compter sur notre gouvernement pour dire aux gens ce qu’ils doivent faire”.

Au début du clip, Brown a qualifié les membres d’équipage mis à pied de «famille» et a indiqué qu’il avait employé la plupart d’entre eux pendant environ 15 ans. L’homme de 41 ans a ensuite déclaré: “Je déteste avoir à passer cet appel, mais je ne peux pas générer [income]. ” Il y a un peu plus d’une semaine, The Zac Brown Band a arrêté ses dates de tournée au printemps.

Après cela, Brown a imploré ses compatriotes américains de voir la menace du coronavirus – et les mesures de prévention et de sécurité correspondantes – sous un jour plus sérieux. “Plus l’Amérique ne prendra pas cela au sérieux et ne restera pas pour essayer de contenir cela, plus longtemps tout le monde sera sans emploi”, a-t-il déclaré.

Zac Brown a ensuite exprimé sa désapprobation sur la façon dont le gouvernement a géré la crise des coronavirus. “Nous sommes moins protégés que beaucoup de ces pays [that have employed stringent prevention practices]», A déclaré Brown,« car personne ne peut nous dire quoi faire. »

“Nous sommes en retard dans le match”, a poursuivi Brown. «J’ai honte de la façon dont notre leadership a géré cela, j’ai honte de beaucoup de choses. Nous ne pouvons pas compter sur notre gouvernement pour dire à notre peuple ce qu’il doit faire. »

La vidéo s’est terminée par un dernier appel passionné aux fans: “Mais si nous allons guérir de cela et que nous allons recommencer à faire ce que nous faisions avant ce hit, alors tout le monde doit prendre cela au sérieux.”

Le scooter Braun a écrit qu’il était «au-delà de la fierté de Zac» et a rallié les fans pour se regrouper contre le coronavirus.

Alors que l’impact sociétal du coronavirus est irréfutable, la pandémie a eu un effet particulièrement dévastateur sur l’industrie de la musique live. SXSW, Coachella, Ultra Miami, Bonnaroo et un éventail de tournées et de fonctions ont été annulés ou reportés en raison de la crise. De plus, les principaux promoteurs de concerts Live Nation et AEG Presents ont mis tous leurs événements à venir sur la glace.

Même ainsi, la situation éprouvante n’est pas venue sans doublure argentée. Les fans de la communauté musicale, les artistes, les entreprises et les organisations s’unissent pour s’entraider. Le Dropkick Murphys a procédé à une représentation de la Saint-Patrick moins une foule physique, au lieu de diffuser en direct l’effort aux téléspectateurs du monde entier.

La Recording Academy s’est engagée à verser 2 millions de dollars à COVID-19 au début de la semaine. Et Lecrae, pour sa part, construit et installe des stations de lavage des mains portables dans tout Atlanta, qui se trouve également être la ville natale de Zac Brown.

Les statistiques mondiales sur les coronavirus sont en constante évolution, mais environ 230 000 personnes ont été diagnostiquées à ce jour, avec un peu plus de 11 000 de ces cas attribuables aux Américains.