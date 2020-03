Zach Myers de Shinedown défend les groupes qui utilisent des pistes préenregistrées lors de représentations en direct: “ C’est toute préférence personnelle ”

SHINEDOWN guitariste Zach Myers dit que “90%” des artistes rock utilisent au moins quelques morceaux préenregistrés lors de leurs performances live.

Ces dernières années, de plus en plus de groupes ont reçu un laissez-passer pour utiliser des pistes d’accompagnement, des déclencheurs de batterie et d’autres technologies assorties qui rendent les concerts plus synthétiques mais aussi plus cohérents.

Parler à Rock Feed sur SHINEDOWNla dépendance des pistes d’accompagnement, Myers a dit (voir la vidéo ci-dessous): “Je ne peux pas emmener avec moi un orchestre de 25 musiciens, mais il y a un orchestre de 25 musiciens sur ‘Deuxième chance’, qui est l’une de nos plus grandes chansons, donc si je peux l’avoir là-dedans… Et écoutez, nous avons des chansons où nous ne jouons même pas sur une piste de clic – nous le faisons dans les deux sens. Il y a donc des chansons qui sont juste du rock and roll, et il n’y a rien d’autre qui se passe.

“Je pense que c’est une préférence personnelle”, a-t-il poursuivi. “Si tu veux faire ça, fais-le. Si tu veux courir des pistes, courir des pistes. Je vais voir des groupes – CHEVELLE ne court aucune piste; ils ont toujours été un groupe hétéro.

“On va le faire parce que, ouais, mec, il y a des trucs de clavier. Et ce n’est pas comme le piano. Tout ce que tu nous vois jouer sur scène on joue. Mais tu sais quoi? Ouais, s’il y a un shaker sur une chanson qui ajoute un élément d’énergie à la chanson, nous allons y mettre un shaker. Au lieu de devoir payer un mec pour jouer un shaker et un tambourin et des claviers et des guitares, même en le décomposant en une section de cordes de cinq pièces, on va faire ça.

“Certes, dans d’autres genres de musique, il y a beaucoup de gens qui utilisent des morceaux qui ne jouent rien là-haut, ce qui est un peu ridicule.”

Zach a ajouté: “Voici la chose: vous pouvez prendre cet ordinateur qui exécute les cordes et les pistes clés et la piste de clic et l’enlever, et nous sommes toujours un groupe d’arène – point final. Il n’y a rien que vous puissiez faire à ce sujet.

“Et c’est la chose: ça me dérange que ça dérange les gens. Je suis, comme, ‘Pourquoi est-ce que ça te dérange?’ C’est comme ça. Les gens font ça depuis les années 80. Et nous voulons que le son soit le meilleur possible. Pourrions-nous monter là-haut, juste nous quatre, et présenter le meilleur spectacle de rock de tous les temps? Bien sûr. Mais ce n’est pas comme ça que nous voulons le faire. C’est une préférence personnelle, mec. Des groupes comme ALTER BRIDGE, il y a seulement, comme, trois chansons où ils exécutent des pistes, et le reste n’est que des balles jusqu’au mur … Je ne pense même pas qu’ils exécutent une piste de clic sur certaines choses. Il y a donc certainement des groupes qui ne le font pas. Mais 90% des groupes le font – 90%. Et je peux le dire en toute sécurité. “

Ancien SKID ROW chanteur Sebastian Bach a récemment déclaré qu’il était “l’une des dernières personnes” à ne pas utiliser de pistes préenregistrées lors de ses concerts.

“Je ne sais pas combien de temps je peux vous dire que je n’utilise pas de cassettes sur scène, parce que non, et je ne l’ai jamais fait”, a-t-il déclaré. Conséquence du son. “Et je ne le fais toujours pas. Quand j’ai des groupes d’ouverture, et qu’ils utilisent des cassettes, et puis je sors et je n’utilise pas de cassettes … parfois, ça me fait me sentir stupide, parce que je me dis, ‘Quoi est-ce que je fais, quand tous ces enfants de la moitié de mon âge peuvent monter sur scène et faire tous mes mouvements, mais ils n’ont pas à se réchauffer pendant une heure avant le spectacle, ou des semaines, avant le premier spectacle? Parfois, je me dis: “Pourquoi est-ce que je m’embête même si le public est tellement habitué à cette autre façon?” Il devient très rare de venir voir un bon groupe qui est en fait un vrai groupe – qui ne mime pas ou ne fait pas de mouvements idiots pendant qu’une bande tourne. Cela devient juste plus rare au fil des années. “

L’année dernière, IRON MAIDEN guitariste Adrian Smith dit qu’il n’est pas “d’accord” avec certains artistes rock qui s’appuient sur des morceaux préenregistrés lors de leurs performances live. “Je vous dis quoi, je le vois avec beaucoup de groupes plus jeunes, et je ne pense pas que ce soit une bonne chose du tout”, a-t-il déclaré New York Post. “Je veux dire, la musique devient trop technique maintenant. Vous avez des systèmes d’enregistrement informatisés, que nous utilisons, mais je pense que nous les utilisons plus pour plus de commodité que parce que nous en avons besoin. Nous avons tourné avec quelques groupes qui utilisent des bandes – c’est pas réel. Tu es censé jouer en direct, ça devrait être en direct. Je ne suis pas d’accord avec l’utilisation de cassettes… Je pense que c’est vraiment dommage. “

Un musicien qui a été ouvert sur l’utilisation de son groupe de voix enregistrées lors de performances live est MOTLEY CRUE bassiste Nikki Sixx, qui a récemment déclaré: “Nous utilisons la technologie depuis 1987.” Il a ajouté que le groupe employait des séquenceurs, des sous-tons, des pistes de vox de fond, ainsi que des chanteurs de fond et nous.[[MOTLEY CRUE également enregistré]des trucs avec lesquels on ne peut pas tourner, comme des parties de violoncelle dans des ballades, etc … On adore et on ne le cache pas. C’est un excellent outil pour remplir le son. “

Dans une interview de 2014, MOTLEY CRUE guitariste Mick Mars a admis qu’il n’était pas à l’aise avec le fait que son groupe ait utilisé des chœurs préenregistrés dans ses concerts, affirmant qu’il préférait regarder des groupes dont les performances étaient entièrement livrées en direct.

“Je n’aime pas ça”, a-t-il dit. “Je pense qu’un groupe comme le nôtre … Je dois dire que les groupes des années 60 étaient mes préférés – les groupes des années 60 et 70 – parce qu’ils étaient de vrais groupes, comme des groupes à trois ou quatre groupes, et A fait une erreur? Alors quoi? Ça avait l’air un peu vide ici ou là? Alors quoi? C’est la grandeur et la brutalité et les gens qui ont développé et écrit les chansons et les ont faites et les ont présentées. Pour moi, c’est ce que J’aime vraiment. Je veux dire, je pourrais mettre un HÉTÉROCLITE CD et jouer avec elle toute la journée. Je ne veux pas faire ça. “

BAISER chanteur Paul Stanley, qui a du mal à atteindre les notes élevées dans de nombreuses chansons classiques du groupe depuis plusieurs années, a été accusé d’avoir chanté sur une bande BAISERest en cours “Fin de la route” tour.

En 2015, BAISER bassiste / chanteur Gene Simmons ont critiqué les groupes qui ont utilisé des bandes de support pour ne pas être assez honnêtes pour inclure ce fait sur leurs billets de concert.

“J’ai un problème lorsque vous facturez 100 $ pour voir un spectacle en direct et que l’artiste utilise des pistes d’accompagnement,” Simmons m’a dit. “C’est comme les ingrédients de la nourriture. Si le premier ingrédient sur l’étiquette est du sucre, c’est au moins honnête. Il devrait être sur chaque billet – vous payez 100 $, 30 à 50 pour cent du spectacle est [on] des pistes d’accompagnement et ils chanteront parfois, parfois ils se synchroniseront sur les lèvres. Au moins, soyez honnête. Il ne s’agit pas d’accompagner des morceaux, c’est de la malhonnêteté.

“Il n’y a personne avec un synthétiseur sur notre scène, il n’y a pas d’échantillons sur la batterie, il n’y a rien,” Gène a continué. “Il y a très peu de groupes qui font ça maintenant – AC DC, METALLICA, nous. Je ne peux même pas dire ça U2 ou LE [ROLLING] DES PIERRES. Il y a très peu de groupes qui n’utilisent pas [backing] des pistes.”