Zach Myers de Shinedown implore les jeunes de prendre au sérieux la pandémie de coronavirus

SHINEDOWN guitariste Zach Myers a imploré les jeunes de prendre au sérieux la pandémie de coronavirus.

Ces derniers jours, les autorités des pays du monde en lock-out avaient averti les jeunes d’obéir aux règles de l’éloignement social.

Étant donné que la plupart des jeunes patients atteints de COVID-19 ont présenté des symptômes bénins ou nuls du virus, il y a eu de nombreux rapports faisant état de «claustrations» illégales et de séances de consommation d’alcool «de fin du monde» dans des pays européens.

Myers vient de donner une interview à Rock Feed dans lequel il a exhorté les jeunes à suivre les conseils des autorités sanitaires et à pratiquer la distanciation sociale pour empêcher davantage la propagation du virus.

Il a dit (voir la vidéo ci-dessous): “Beaucoup de gens ont vraiment peur en ce moment. Et c’est une période effrayante, mais il n’y a aucune raison d’avoir peur, mec. Ce pays reviendra, comme toujours. Tout le monde ira bien , l’homme. Il s’agit simplement de suivre les règles en ce moment.

“Je vois des gens qui disent:” Eh bien, j’ai 25 ans. Je vais aller bien. ” Non, mec, ce n’est pas à propos de toi “, a-t-il poursuivi. “C’est à peu près que vous pouvez l’obtenir, vous ne savez même pas que vous l’avez, mec, et vous pouvez rendre quelqu’un d’autre malade, qui souffre de diabète ou d’une infection respiratoire, et vous pouvez blesser ces autres personnes.

“Je ne suis pas de ceux qui chient sur les jeunes, mec, parce que j’étais le jeune une fois. Et quand nous le faisions, les gens pensaient que nous étions des idiots. Mais en même temps, vous pouvez manquer un vendredi soir , vous pouvez manquer un samedi soir. Utilisez ce temps pour faire quelque chose – mieux vous-même, mieux votre maison.

“Je pense que les gens ont peur d’être seuls, et je pense que les gens ont peur d’eux-mêmes.

“Je pense que lorsque nous en sortirons, les gens seront plus en contact avec eux-mêmes, car ils n’auront pas le choix.”

Plus de 329 000 cas de coronavirus ont été signalés dans le monde et plus de 24 000 décès à ce jour, mettant les systèmes de santé publique et les services d’urgence sous une pression immense.

Un nouveau rapport du CDC a fourni la preuve que les jeunes adultes sont tout aussi susceptibles que n’importe qui de contracter le virus, avec près de 40% des cas de COVID-19 trouvés entre 20 et 54 ans.

“Je pense que tout le monde devrait faire attention à cela”, Stephen Morse, PhD, professeur d’épidémiologie à Columbia University, a déclaré Le New York Times sur l’étude. “Ce ne sera pas seulement les personnes âgées. Il y aura des personnes de 20 ans et plus. Ils doivent faire attention, même s’ils pensent qu’ils sont jeunes et en bonne santé.”



