Zak Stevens dit que l’Orchestre transsibérien lancera une troisième troupe de tournée cette année

Ancien SAVATAGE et actuel ARCHON ANGEL chanteur Zak Stevens a récemment parlé avec Jeff Gaudiosi de MisplacedStraws.com. Quelques extraits suivent (tels que transcrits par MisplacedStraws.com et BLABBERMOUTH.NET).

S’unir avec le guitariste italien Aldo Lonobile dans ARCHON ANGEL:

Zak: “Nous avions tous les deux le même style – très détendu, et nous aimons tout simplement faire avancer les choses. Je pense que nous avons travaillé plus efficacement que tout. Bien sûr, nous ne pouvons pas travailler dans le même pays, donc vous devez être efficace lorsque vous faites tout, mais avec la technologie d’aujourd’hui, l’envoi de fichiers et le partage de fichiers ne posent aucun problème. Je travaillais avec lui pour la première fois AVALON DE TIMO TOLKKI sur le «Retour à Eden» album … C’est comme ça que toute cette relation s’est mise en place – je travaillais avec Aldo sur «Retour à Eden»et j’enregistre dans le Michigan, et il écrit des chansons avec Timo hors d’Italie, et tout le monde est un peu partout dans le monde. Nous avons juste un peu réussi et nous avons une très bonne relation de travail et nous voyons les choses de la même manière, une oreille similaire, donc je pense que le label a repris cela et ils nous ont demandé si nous aimerions faire un projet ensemble. je le sais Frontières a beaucoup de groupes de projet, où vous faites un projet mais vous n’êtes pas nécessairement un vrai groupe [and] vous ne sortez pas jouer des spectacles. Je pensais que c’était ce qu’ils avaient en tête, mais Aldo était un grand partisan de sortir là-bas [and] sorte de faire un peu plus – faire comme un vrai groupe et sortir et jouer des spectacles et des trucs comme ça. C’est à cela que nous sommes tous les deux habitués, donc je pense que c’était un autre point où nous nous sommes réunis en accord et aussi en philosophie. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le de la bonne façon – soyez un vrai groupe et allez jouer des spectacles. “

Sur le premier album du groupe, “Déchue”:

Zak: “Nous venons de commencer à tout écrire à partir de zéro. Il a fallu probablement les trois premiers mois, le premier trimestre de 2019 pour que les chansons arrivent. Nous avons eu un bon lot au début, puis, naturellement, vous écrivez environ cinq ou six [more]. Nous avons des écrivains à l’intérieur du groupe, à l’extérieur du groupe, une grande équipe de personnes – ma femme Katherine écrire les paroles, trouver le concept, même le nom du groupe. Nous avions une grande équipe de gens qui se rassemblaient, ce qui est bien. J’aime un gros effort d’équipe ces jours-ci – je pense que cela permet à chacun de contrôler les choses qu’il fait le mieux. “

Sur la meilleure leçon qu’il a apprise de la fin SAVATAGE producteur et ORCHESTRE TRANS-SIBÉRIEN cerveau Paul O’Neill:

Zak: “Il avait tellement de sagesse quand il s’agissait de l’entreprise, et juste de petites choses qu’il dirait … L’un d’eux était ‘Young Zachary, laissez-moi vous dire quelque chose. Tout tourne autour de l’album. Si vous n’essayez pas de créer le meilleur album possible, alors aucun des autres trucs n’a d’importance, car il ne se réunira pas comme par magie. Si vous brouillez et grimpez un disque et le jetez ensemble et fragmentez un tas d’ordures, et vous pensez à quel point ça va être amusant en tournée, la tournée n’aura probablement même pas lieu. Vous devez vraiment vous concentrer sur la fabrication du meilleur produit possible et faire tout ce qu’il faut pour le faire. “

Travailler en coulisses avec ORCHESTRE TRANS-SIBÉRIEN pendant TSOles premières années:

Zak: “[[Paul]a dit: “Nous allons devoir commencer une toute nouvelle chose, qui est dédiée uniquement à la musique de Noël” … Au début, c’était, comme, “Eh bien, nous ne pouvons pas ressembler SAVATAGE, donc malheureusement jeune Zachary, si cela ne vous dérange pas, chantez des voix de secours sur les disques mais ne sortez pas [in front]. Je ne peux pas vraiment vous faire chanter deux ou trois chansons sur le disque parce que ça va ressembler SAVATAGE. Les gens diront: “Quelle est la différence?” J’ai dit: «Je comprends. Amenez un groupe d’artistes de Broadway. J’ai commencé à savoir que je devais avoir un peu plus de rôle de fond. Je ne sais pas si c’est positif ou négatif. Je participais toujours à tout, mais simplement en raison de ma position dans SAVATAGE, [we] ne pouvait pas sortir comme SAVATAGE. “

Sur comment SAVATAGEréunion de 2015 se déroule à l’Allemagne Wacken Open Air festival a conduit à une invitation à rejoindre l’un des TSOtroupes de tournée:

Zak: “Quand Wacken a déclaré: «Nous voulons avoir, pour la première fois, nos deux scènes principales enflammées, et nous voulons TSO et SAVATAGE jouer en même temps, Paul très intéressé. Il était toujours intéressé à battre des records … Il aimait être le premier, avec le plus, avec le meilleur, avec le brouillard fou, le fumer, le faire exploser. Ce fut un grand moment pour moi en tant que chanteur principal de SAVATAGE – l’un des deux, avec Jon Oliva – pour revenir et donner à tout le monde ce qu’ils voulaient voir devant 90 000 personnes … C’était le bon moment pour revenir, et[[Paul]a dit: “ Hé, si vous allez revenir et faire cela, vous pourriez aussi bien sortir et faire une tournée avec TSO. Êtes-vous prêt à revenir à plein temps? “J’ai dit:” Vous savez, c’est le bon moment. “”

Au troisieme TSO troupe devrait faire ses débuts en 2020:

Zak: “Je ne sais pas grand-chose à ce sujet en ce moment. Je suppose que [that] il y a des endroits au milieu du pays qui ne sont pas atteints par les deux groupes qui essaient de s’étendre de la côte ouest et de la côte est, à gauche et à droite, en allant vers le centre … Vous allez manquer des choses dans le au milieu, et il y a aussi tellement de lieux au milieu du pays qui n’ont pas les grands marchés. Ils n’ont pas la capacité de réunir 12 000 à 15 000 personnes deux fois par jour comme nous en profitons sur la côte Est, qui est vraiment le véritable marché du groupe. Cela va être, d’après ce que je peux dire, être en mesure de jouer sur les sites, peut-être 6000 à 8000 [capacity], dans les petits marchés où il n’est tout simplement pas logique de réserver un spectacle d’arène. “

Sur TSO incorporant plus SAVATAGE chansons dans ses concerts:

Zak: “Je pense que cela signifie tellement pour nous. Je me sens plus à l’aise de les chanter. C’est juste d’où je viens. J’ai l’impression que c’est comme être renvoyé dans les jours de SAVATAGE, dans le temps d’origine. J’espère qu’il est temps de venir SAVATAGE, Je fais vraiment. J’espère que ces jours de création de disques et de performances ne sont pas terminés par un effort d’imagination. C’est un sentiment partagé par les gars du groupe … Je reste positif à ce sujet. Lecture des chansons dans TSO est la prochaine meilleure chose, et il se sent comme SAVATAGE… Quand je suis en fait dans le moment, dans la chanson qui le chante, il n’y a pas de différence. C’est comme ressentir SAVATAGE tome.”

ARCHON ANGELpremier album de, “Déchue”, sera publié le 14 février par Frontiers Music Srl. Le groupe a fait ses débuts en direct le mois dernier 70000 tonnes de métal croisière.

