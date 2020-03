Zakk Wylde rend hommage à Randy Rhoads à l’occasion du 38e anniversaire du décès du guitariste d’Ozzy Osbourne

Zakk Wylde, qui a joué de la guitare pendant Ozzy Osbournegroupe de musique sur et en dehors pendant plus de trois décennies, a publié un court hommage vidéo à Randy Rhoads le 38e anniversaire de l’original Ozzy la mort de hache. Check-out Zakk déchiqueter “Journal d’un fou” au dessous de.

Zakk a écrit dans une légende d’accompagnement: “CÉLÉBRER LA VIE DE ST.RHOADS AUJOURD’HUI ET TOUS LES JOURS !!! SON FEU, CRÉATIVITÉ ET INSPIRATION EST AU-DELÀ POUR TOUJOURS”

Rhoads et deux autres ont été tués le 19 mars 1982 lorsque le petit avion dans lequel ils volaient à Flying Baron Estates à Leesburg, en Floride, a frappé Ozzybus de tournée, puis s’est écrasé dans un manoir. Rhoads avait 25 ans.

Dans une interview de 2012 avec Magazine Rock Cellar, Zakk a dit qu’il se sentait “totalement” bien accueilli lors de sa première Ozzy‘s band en 1987. “Même lors de ces tout premiers concerts, tout le monde était enraciné pour moi parce qu’ils savaient que j’étais dans l’équipe et qu’ils adoraient Randy Rhoads autant qu’ils l’ont fait “, at-il dit.” Ils ont pu voir que je jouais ExcitéC’est exactement ce qu’il fait et il a le plus grand respect pour ce qu’il a fait. Il n’y a aucun moyen de remplir ses chaussures, il vous suffit donc de respecter sa musique et de la jouer avec précision. Vous devez, parce que c’est la maison qui Rhoads construit. Et sans Randy Rhoads, il n’y aurait jamais eu Zakk Wylde. “

A demandé quelle influence Excitéle jeu avait sur lui, après avoir joué ses chansons un nombre incalculable de fois dans le monde entier pendant plus de 20 ans, Wylde a déclaré: “L’une des plus grandes choses que j’ai apprises de lui est la construction, et où vous pouvez aller avec un solo en jouant Excitéla musique. C’était un brillant soliste qui avait un sens si mélodique – il y aurait un début, un milieu et une fin, car il pourrait raconter toute une histoire dans une chanson. Il avait «l’impression», ce qui est quelque chose que seuls les grands ont, vous voyez ce que je veux dire? Quand j’écoute Excité, Je sens chaque note car ses solos sont comme de l’or. Peu importe le nombre de fois que vous écoutez Excitéde la musique, vous attendez ces moments incroyables qui faisaient tous partie de son formidable arsenal. Le témoignage de ExcitéSa grandeur est le fait que nous nous souvenons encore tous de lui et que nous voyons son image sur les couvertures de magazines, dans les livres et les affiches partout. Il est une légende pour ce qu’il a accompli sur ces deux premiers Ozzy records, et je l’ai toujours considéré comme la plus haute distinction Excitéla musique de toutes ces années à jouer en direct avec le patron. ”



