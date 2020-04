Zayn Malik et Gigi Hadid attendent un bébé

Zayn Malik et Gigi Hadid vont être parents.

La chanteuse, 27 ans, et la top-modèle, 25 ans, attendent leur premier enfant ensemble, selon TMZ.

Gigi serait enceinte de 20 semaines. Le couple n’a pas encore annoncé la nouvelle du bébé publiquement, mais leurs deux familles sont très excitées. On ne sait pas encore s’ils connaissent le sexe du bébé.

Gigi a récemment célébré son 25e anniversaire en partageant des photos avec l’ancienne membre de One Direction et sa sœur Bella à la ferme familiale de Pennsylvanie pendant le verrouillage du coronavirus. «J’ai passé la journée la plus douce à fêter mes 25 ans avec ma famille de quarantaine, ce qui m’a rendu si spécial», a déclaré Gigi.

Le couple, encore et encore, a commencé à se fréquenter en 2015 avant de se séparer en mars 2018. Après des rumeurs de réconciliation, ils se seraient reconstitués avant les vacances de décembre.

“Elle l’a toujours aimé et la pause entre les deux était nécessaire”, a expliqué une source à E! Nouvelles. «Zayn a travaillé sur sa musique passée et s’est concentré sur sa santé et il est actuellement très bien.»

Gigi a écrit une douce note à Zayn en l’honneur de son 25e anniversaire en janvier 2018. “J’adore cet homme plus que je ne pourrais le dire, et je suis inspirée par sa volonté d’être et de faire mieux tous les jours”, a-t-elle écrit, ajoutant: ” Je suis fier d’être à tes côtés. »

Félicitations au couple!

Aime

0