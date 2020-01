Zebra Katz annonce son premier album et partage une nouvelle chanson: Listen

L’artiste jamaïcain-américain Zebra Katz, mieux connue pour sa chanson révolutionnaire de 2012 «Ima Read», a annoncé son premier album: LESS IS MOOR arrive le 20 mars. Écoutez «ISH» et consultez la liste des pistes ci-dessous.

Zebra Katz a déjà partagé deux autres singles qui apparaîtront sur LESS IS MOOR, sortant une double vidéo pour “IN IN IN” et “LOUSY” en novembre.

Revisitez le long métrage de Pitchfork en 2015 «Queer Rap n’est pas queer Rap».

MOINS EST MAUVE:

01 INTRO TO MOINS

02 ISH

03 LOUSY

04 BLUSH

05 IN IN IN

06 ZAD DRUMZ

07 MONITEUR [ft. S. Ruston]

08 MOOR

09 COLLIER

10 SLEEPN

11 NO 1 AUTRE

12 UPP

13 A ÉTÉ CONNU

14 LICK IT N SPLIT [ft. Shygirl]

15 SORTIE 2 NUL

