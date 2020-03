Zedd, Borgore et Carl Cox ont pris la première nuit d’EDC Mexico 2020

À 16 h 00 le EDC Mexico 2020 Il commençait à démarrer ses moteurs. La musique électronique reprendrait le contrôle des émotions d’un public prêt à danser, crier et chanter au rythme des platines tournées entre les mains des DJ les plus importants et les plus influents de la scène nationale et internationale. L’après-midi du 28 février verrait comment, à travers 9 scénarios, l’EDM gronderait à chaque recoin du circuit Hermanos Rodríguez. Circuit Grounds, Boombox Art Car, Bionic Jungle, Neon Garden, Kinetic Field, Wide Awake Art Car, Stereo Bloom et Two Equis Stage, serait le premier point de rencontre à commencer par cette célébration.

Comme d’habitude dans toutes les éditions de l’EDC au Mexique (et dans le monde), l’événement (comme s’il s’agissait d’un grand carnaval) afficherait également un défilé où les costumes, le maquillage, les drapeaux, les couvertures et la diversité sembleraient ravir Le look des participants. Des dinosaures, des super-héros, des hommes musclés ou de la mode rétro, et même des messages pour les papas ou les oncles, le public montrerait son ingéniosité et sa créativité un an de plus. Le chiffre officiel? 90 mille participants le premier jour.

Avec une légère “menace de pluie” l’EDC commencerait à prendre plus de chaleur, la soirée accueillant une diversité musicale encore plus marquée (et toujours bien reçue). Cumbia, rock, salsa, merengue, house, dubstep, drum & bass, techno, synthpop, etc., interagissant en parfaite harmonie avec le public. Musique disponible pour tous les goûts, musique adaptée à tous.

Et les actes, comment allez-vous?

Même avec le soleil qui faisait le leur (et il est clair qu’il y avait des gouttes de pluie toute la nuit qui rendaient plus d’un nerveux) le dubstepero Faveur de fête, il a mis suffisamment d’assaisonnement sur la scène principale car il a donné un ensemble assez solide mais qui a mis sa touche de «grâce» comme la plupart des invités. Il a joué à «l’Écolière» de Caló et ensuite il a mis tout le monde danser à Kinetic Fields, les a fait danser.

Nous avons également vu des propositions assez frappantes telles que Warface et Elohim. Par exemple, le premier frappe du hardstyle, mais il savait comment faire des remixes assez originaux et intéressants avec les chansons de The Cranberries et Papa Roach, c’est-à-dire qu’il faisait tous les trente heureux (qu’en soi, il n’y en avait pas beaucoup, l’âge moyen était d’environ entre 16 et 24 ans).

Pour sa part, Elohim, malgré un set plutôt éclectique et une combinaison très particulière, nous avons vu que ses chansons originales comme “Half Love” sonnaient comme un pari prometteur. Elle joue des percussions et des synthétiseurs, et chante également toutes les chansons. Un artiste très complet. Si vous aimez HAIM, Elohim va l’adorer. Malheureusement, dans le scénario Circuit Grounds, l’appel était quelque peu médiocre face à une proposition aussi riche … mais alors cela viendrait Borgore mettre la solution.

Sommes-nous tous d’accord pour dire que @Borgore a craqué hier à EDC Mexico? 🥵🥵🥵🔥 CE QUI A BLOQUÉ pic.twitter.com/C3U1Rc7kGx

– SEЯGEIV (@SergeivMusic) 29 février 2020

Et oui, grâce à son nom et à sa carrière, dès que ce producteur israélien est parti, il n’y avait pas une seule épingle sur la scène. Et na’mbre… un plateau impitoyable a été coulé, ce qui a fait sortir les démons mêmes de tout le public. Dès le deuxième tour, il a demandé que les cercles du moshpit soient armés et la chose est devenue très intense. Nous avons au moins 5 cercles de ‘slam’ (pa ‘que tout le monde comprend), mais environ la moitié de sa présentation, il a demandé un cercle géant … et parmi ceux qui voulaient entrer, et ceux qui ne l’ont pas fait, armé la chose de ceux-ci.

La chose intéressante: Quelque chose le piquait qu’au milieu de son set il décida de jouer celui de «Calladita» de Bad Bunny, tandis que certains chantaient avec beaucoup de substance, les dubsteperos n’étaient pas aussi très heureux. Mais c’était une présentation épique qui suuuper a collé la scène, c’était. Go Borgore a de nombreux fans au Mexique.

Ce fut le tour d’un compatriote mexicain (basé aux États-Unis), Deorro. Il est bien connu que ce DJ aime mettre beaucoup de saveur latine dans ses sets, et dans EDC Mexico 2020 ce n’était pas une exception. “Ne casse plus” de Golden Horse, jusqu’à ce classique de “Arremángala, arrepújala”, et DE Mi Banda el Mexicano ¿? ¿?. Une combinaison très étrange entre le Deorro qui joue “Five More Hours”, qu’il interprète Garibaldi rolas. Mais s’ils avaient eu la chance de le voir l’année dernière quelque part en direct, c’était essentiellement le même ensemble.

. @ Deorro et Mi Banda El Mexicano à # EDCMexico2020 pic.twitter.com/1PxYNoqQYr

– Berenice Bautista (@BereniceBau) 29 février 2020

Ensuite, nous sommes allés voir le chef des chefs, le père de tous, l’omnipotent Carl Cox, qui était celui qui avait le plus long set du premier jour. Et quelle déception pour personne. Le bon: mêlé comme le deus qu’il est, il a su prendre les gens par la main du début à la fin, pour les mettre dans une ambiance unique. Cette techno qu’il joue est comme un médicament pour beaucoup, et c’était notoire. Le mauvais: l’ambiance était un peu dense, la scène était très petite et si vous êtes arrivé un peu après le début de votre set, vous l’avez sûrement vu «à des kilomètres».

OH OUI OH OUI‼ ️‼ ️ Prêt pour 3 heures de #techno avec Carl Cox 😎 # EDCMexico 🇲🇽 pic.twitter.com/k5fupt08H1

– Bea7Land (@ Bea7Land) 29 février 2020

Et le gâteau aux cerises est arrivé … un de ceux qui ont commencé à faire de l’EDM une tendance à partir de 2012-2013. Rien de plus et rien de moins que Zedd, qui bien qu’il ait radicalement changé son genre musical et sa proposition, il reste un pilier. De plus, quelques visuels de la lance passée ont inondé le champ cinétique dans l’EDC Mexico 2020, et ont même formé le drapeau du Mexique avec les écrans. Bravo Et bien sûr des rolas comme “Spectrum”, “The Middle”, “Stay”, et bien d’autres. Comme si un autre album de Zedd était nécessaire, non?

Il n’y a aucun moyen de voir votre DJ préféré

Je t’aime @Zedd ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/n4mvtxknX7

– Alan Escamilla (@ diazescamilla27) 29 février 2020

Sans aucun doute, une belle journée pour la musique électronique et un bon début pour cette nouvelle édition du festival.