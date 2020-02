Zoé, Julieta Venegas et J Balvin se produiront aux Spotify Awards!

C’est en novembre dernier que Spotify a annoncé qu’il effectuerait le Prix ​​Spotify, sa première cérémonie de remise de prix qui – heureusement pour la plupart d’entre nous – Il se tiendra le 5 mars à l’Auditorium national, et dont les nominés, les gagnants et les invités musicaux seront choisis par le public, car ils seront basés sur le contenu et les reproductions qu’ils ont réalisés sur Spotify.

Et puisque nous avons abordé le sujet, Il y a quelques jours, nous avons rencontré tous les artistes nominés pour les Spotify Awards, qui dans quelques jours s’affronteront pour devenir l’un des vainqueurs de la soirée. Mais les surprises ne s’arrêtent pas là, puisque maintenant Spotify a annoncé les événements qui seront présentés en direct lors de la remise des prix. Quelle émotion!

C’est comme ca, Il y aura un total de 16 artistes qui seront chargés de musicaliser les Spotify Awards le 5 mars, parmi lesquels se distinguent J Balvin –Qui est classé numéro 5 des artistes les plus reproduits sur la plateforme mondiale–, Julieta Venegas, Bad Bunny, Karol G, Anges bleus, entre autres, qui sont dans le goût du public mexicain et montrent qu’ici on entend tout.

Voici les actes dont nous pouvons être témoins cette nuit-là:

– J Balvin

– Bad Bunny

– Banda Sinaloense MS par Sergio Lizárraga

– Julieta Venegas

– Silvana Estrada

– Daniela Spalla

– Christian Nodal

– Reik

– Karol G

– 21e étage

– Zion & Lennox

– Blue Angels

Les personnes qui assistent au Prix ​​Spotify, ils pourront voir en direct et en couleur les présentations des artistes précités. Peeero, si tu meurs d’envie de voir quelqu’un sur la liste mieux restez à l’écoute des réseaux Sopitas et SopitasFM, car ici nous donnerons des laissez-passer qui sera lancé le 5 mars prochain à l’Auditorium national.

Si vous ne pouvez pas vous rendre à cet événement, ne nous laissez pas non plus mortifier, car Celui-ci sera diffusé en direct et directement via la chaîne TNT dans toute l’Amérique latine, ou Telemundo dans le cas des États-Unis., lors d’une cérémonie qui sera dirigée par des célébrités comme Danna Paola, Luisito Comunica, Franco Escamilla, Aislinn Derbez et Ángela Aguilar.

Qui sera dans les #SpotifyAwards? @AngelaAguilar__, @LuisitoComunica et @AiSlinn_Derbez ont une idée … Recherchez les affiches aujourd’hui dans toute la ville 👀. pic.twitter.com/ftbmnqLO3Z

– Spotify Mexico (@SpotifyMexico) 26 février 2020