Zoltan Bathory de Five Finger Death Punch dit que ‘F8’ était ‘un enregistrement de groupe sobre concentré’

Zoltan Bathory a déclaré à ITV News dans une nouvelle interview que la sobriété avait POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS quand lui et ses camarades faisaient leur huitième album, “F8” (prononcé “destin”).

“Nous grandissions de façon exponentielle – arène après arène, juste des spectacles de plus en plus gros”, se souvient le guitariste (voir la vidéo ci-dessous). “C’est devenu ce mastodonte qui fait le tour du monde, alors qu’à l’intérieur du groupe, il y avait cette tornade de folie. Donc, pendant que le groupe grandissait, de l’intérieur, il s’effondrait également. Et ça a atteint un sommet. C’était très médiatisé, donc je peux en parler – ce n’est pas quelque chose que nous pouvons cacher au monde. Mais il y a deux ans, c’est à ce moment-là que nous avons frappé le mur. “

Certains membres du groupe, dont le chanteur Ivan Moody, est allé en cure de désintoxication – et est sorti de l’autre côté.

“C’était absolument fou, parce que nous l’avons caché au monde – la plupart du temps”, Zoltan rappelé. “Et quand vos pairs, en particulier des pairs comme les gars de MOTLEY CRUE, comme Nikki Sixx, et des gens comme ça, qui ont été au milieu de ça, viennent dans votre dressing. … Nous étions en tournée avec SIXX: A.M., avec son groupe, et il secouait juste la tête, comme, ‘Oh mon Dieu, les gars. C’est insensé. Vous avez tout dans le monde. Votre groupe explose. C’est la position que tout le monde veut être. Que diable faites-vous les gars? ‘”

Il a poursuivi: “D’une manière ou d’une autre – certains d’entre eux sont allés en cure de désintoxication, certains l’ont lancé eux-mêmes. C’est une chose assez courante, parce que c’est facile. C’est presque comme une chose; c’est un style de vie. Comme,” Vous ” tu es une rock star. Tu dois jeter la télé d’une chambre d’hôtel. “Laisse-moi voir… Chambre d’hôtel. D’accord. TV. Bam!” C’est presque comme s’il y avait un script. Tout le monde tombe dans le même genre de choses, ça arrive juste. “

Dû le 28 février via Meilleure musique de bruit, “F8” est décrit dans un communiqué de presse comme représentant “la renaissance et la progression”. Zoltan “Nous avons eu quelques années extrêmement réussies, mais tumultueuses en tant que groupe. Nous n’avons pas seulement survécu à la tempête, mais nous sommes sortis de l’autre côté mieux que jamais. C’était un enregistrement de groupe sobre et concentré, notre plus important album à ce jour et sans question ça se voit. “

Élaborer sur la façon dont de mauvaise humeurla sobriété retrouvée a eu un impact positif sur CINQ DOIGTSla créativité de Zoltan a déclaré: “La colère est une émotion utile, tant que vous la contrôlez. Si vous voulez changer d’emploi, si vous ne progressez pas dans la vie, parfois vous devez vous mettre en colère. Parce que vous n’êtes pas satisfait de quelque chose et la colère commence bouillante, et vous dites: “Vous savez quoi? J’arrête. Et je vais faire quelque chose que j’aime.” Ou: ‘Je ne veux juste pas faire ça.’ Donc, vous avez besoin de cette colère, mais elle doit être canalisée. Donc, la colère canalisée est de l’énergie. Et si vous regardez autour de vous dans le monde, surtout aujourd’hui, mec, il y a beaucoup de choses à fâcher et des trucs fous se passent Vous pouvez donc utiliser cette énergie, et c’est un peu ce qui s’est passé avec[[Ivan]. “

POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTSLe nouveau disque de Kevin Churko, le producteur / ingénieur de disques et auteur-compositeur canadien qui vit actuellement à Las Vegas, où il travaille dans son studio privé, Le studio d’enregistrement Hideout.

Les tambours sur le disque ont été fixés par Charlie “Le moteur” Engen, qui a fait ses débuts en live avec le groupe lors de sa tournée d’automne 2018 avec BRISER LE BENJAMIN. Il est intervenu pour le batteur d’origine Jeremy Spencer, qui a quitté le groupe en décembre 2018 en raison d’une blessure au dos.

POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS a récemment annoncé les dates d’une nouvelle tournée nord-américaine au printemps. Le trek débute le 8 avril à Sunrise, en Floride, pour se terminer le 20 mai à St. Paul, au Minnesota. PAPA ROACH, JE PREVAUCHE et ICE NINE KILLS se joindra POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS sur le prochain road trip.



