Zoltan Bathory de Five Finger Death Punch dit qu’Ivan Moody est “ aussi fou qu’il a toujours été ”, même après avoir été sobre

POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS sortira son huitième album, “F8”, le 28 février via Meilleure musique de bruit. C’est le premier album du groupe à être terminé après le chanteur Ivan MoodyLa lutte très publique de la toxicomanie l’a conduit à plusieurs reprises en cure de désintoxication.

Guitariste Zoltan Bathory Raconté “Coup de fouet”, les KLOS émission de radio animée par Full Metal Jackie, qu’il a d’abord eu du mal à comprendre pourquoi certaines personnes sont sujettes à développer des problèmes d’alcool, tandis que d’autres ne le sont pas.

“Pendant très longtemps, je n’ai pas compris l’alcoolisme,” Zoltan admis. “Et pour toute personne qui ne boit pas ou qui n’est pas avec des personnes alcooliques ou qui ont ce problème, j’ai eu la réaction que la plupart des gens [have]: ‘Pourquoi tu ne peux pas t’arrêter? Putain! Arrête de boire. Et j’ai dû apprendre, j’ai dû comprendre que ce n’est pas si simple. Et j’ai dû prendre cette décision consciente que c’est comme mon petit frère, Ivan. Et il se débat. Et tant de fois, j’ai voulu l’étouffer, mais c’est mon petit frère. Et c’est un état émotionnel vraiment étrange de voir quelqu’un que vous vous souciez de détruire leur vie. Et ils détruisent tout le reste et la vie de tout le monde autour d’eux. C’est assez mauvais quand on doit en être témoin, surtout quand on doit vivre avec quelqu’un. Et je voulais comprendre et je voulais aider. Et j’ai réalisé, en fait, je [needed] pour obtenir une éducation rapide dans ce que je traite, comment puis-je faire une différence ici? Et très vite, j’ai appris que ce n’était pas aussi simple que “juste arrêter”. “

Bathory “Ce qui fait de quelqu’un un alcoolique [is] que leur corps décompose l’alcool différemment des autres. Et si vous mettez de l’alcool dans le corps de quelqu’un comme ça, automatiquement ils auront des envies et ce n’est qu’un processus chimique – ils ne peuvent tout simplement pas s’arrêter. J’ai donc dû apprendre que c’est une maladie d’une manière ou d’une autre. Et je devais apprendre et je devais comprendre et je devais en quelque sorte adopter et trouver un comportement pour gérer cela. Et il y a cette chose où je ne peux pas le forcer, ni personne, à faire quoi que ce soit. Il devait arriver à la conclusion et il devait prendre cette décision lui-même, devenir sobre et se débarrasser du jus, et vous ne pouvez pas vraiment prendre cette décision pour personne. La partie éducation était que “ D’accord, alors je dois devenir un joueur d’échecs ici et d’une manière ou d’une autre et l’esprit Jedi le piéger quelque part ou lui faire comprendre que la vie peut être meilleure de l’autre côté. ” C’est beaucoup de ça. Et à la fin, nous avons réussi – il est allé en cure de désintoxication plusieurs fois et finalement il a réussi. Il n’a pas abandonné, et je pense que c’est l’une des meilleures choses qui se soit jamais produite. “

Selon Zoltan, CINQ DOIGTSLa stabilité retrouvée a eu un effet dramatique sur la capacité du groupe à développer des objectifs à long terme au lieu de simplement vivre dans l’instant présent.

“L’orientation change”, a-t-il expliqué. “Avant, nous nous concentrions sur la survie. L’objectif était juste de faire un autre jour, survivre un autre jour. Tout à coup, vous avez une piste plus longue – vous pouvez planifier beaucoup, beaucoup plus loin et vous pouvez probablement garder ce plan. Donc Je pense que l’une des choses les plus importantes, à part que nous sommes amis et que nous sommes à nouveau une famille et que nous n’avons pas de problèmes immédiats et de problèmes immédiats, c’est que nous pouvons vraiment nous asseoir et faire des plans et parler de quoi veulent? Qu’est-ce qu’on va faire? Et comment on veut le faire. Et quelle est la prochaine étape? Et cette fois, toutes ces choses sont réellement réalistes – réalistes, parce que nous pouvons les accomplir, parce que maintenant tout le monde est concentré.

“Ivan est le chanteur – il est l’élément clé de tout cela, Bathory a continué. “Sans lui, je ne vois vraiment pas que cela fonctionnerait. Je ne peux pas planifier quelque chose sans lui, sans sa contribution ou sans savoir où il va ou ce qu’il va faire. Maintenant, cela a changé. Il fait partie de ce processus. aussi, et nous pouvons voir cela et réellement planifier des choses et parler de choses de l’avenir. Nous pouvons réellement fonctionner comme un vrai groupe contre [how it was before when] c’était juste un équilibre quotidien sur le fil, comme, “Sainte vache!” [Laughs] Comme, «Où est Ivan? “Ah, il vient de brûler le bus touristique.” ‘Ah d’accord. Ensuite, je suppose que nous devons en obtenir un autre. Ce truc fou quotidien qui se passait. “

Il a ajouté: “Beaucoup de gens me demandent ceci:”Ivan est devenu sobre. Et cela lui enlève-t-il son avantage? Je me dis: «Ne vous y trompez pas: il est aussi fou qu’il l’a toujours été. Il est simplement sobre. Alors maintenant, il prévoit de brûler un bus touristique. Avant, c’était un accident. “”

POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTSLe nouveau disque de Kevin Churko, le producteur / ingénieur de disques et auteur-compositeur canadien qui vit actuellement à Las Vegas, où il travaille dans son studio privé, Le studio d’enregistrement Hideout.

Les tambours sur le LP ont été fixés par Charlie “Le moteur” Engen, qui a fait ses débuts en live avec le groupe lors de sa tournée d’automne 2018 avec BRISER LE BENJAMIN. Il est intervenu pour le batteur d’origine Jeremy Spencer, qui a quitté le groupe en décembre 2018 en raison d’une blessure au dos.

POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS a récemment annoncé les dates d’une nouvelle tournée nord-américaine au printemps. Le trek débute le 8 avril à Sunrise, en Floride, pour se terminer le 20 mai à St. Paul, au Minnesota. PAPA ROACH, JE PREVAUCHE et ICE NINE KILLS se joindra POINÇON DE MORT À CINQ DOIGTS sur le prochain road trip.