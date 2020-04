“Zombie”: L’histoire derrière le classique sans mort des canneberges

Préservé par des tubes dérivés scintillants «Dreams» et «Linger», Les canneberges‘Premier album historique, Tout le monde le fait, alors pourquoi pas nous?, a laissé entendre que ses créateurs avaient pris le relais transmis par les classiques indie-pop jangly The Smiths et The Sundays. Cependant, cette idée préconçue a rapidement été renversée par «Zombie», la lamentation antiterroriste furieuse avec laquelle les stars irlandaises montantes ont suivi leur deuxième album, No Need To Argue de 1994.

“alt =” “/>

“Il y avait beaucoup de bombes qui explosaient”

La genèse de “Zombie” remonte au 20 mars 1993, lorsque deux bombes, posées par l’armée républicaine irlandaise, ont explosé dans la ville de Warrington, dans le nord de l’Angleterre. L’explosion de la deuxième bombe a blessé des dizaines de personnes, mais a le plus cruellement coûté la vie à Jonathan Ball, trois ans, et à Tim Parry, 12 ans: une tragédie jumelle qui a choqué et consterné le public britannique et irlandais.

“Je me souviens qu’à l’époque, il y avait beaucoup de bombes qui explosaient en Angleterre et The Troubles étaient plutôt mauvais”, a déclaré la chanteuse. Dolores O ’Riordan a déclaré dans une interview Classic Rock 2017. “Je me souviens avoir été en tournée et au Royaume-Uni à l’époque … et juste être vraiment triste à ce sujet.”

Profondément touché par la tragédie, O’Riordan a commencé à travailler sur une chanson qui reflétait l’événement. Cependant, contrairement à de nombreux morceaux de Cranberries issus de la collaboration du groupe, le formateur «Zombie» a été composé seul par O »Riordan pendant les temps d’arrêt du calendrier de tournée punissant de son groupe.

“La chanson la plus agressive que nous ayons écrite”

«Je l’ai écrit initialement sur une guitare acoustique, tard dans la nuit», a-t-elle déclaré à Classic Rock. «Je me souviens d’avoir été dans mon appartement, d’avoir trouvé le refrain, qui était accrocheur et anthémique. Je l’ai pris en répétitions et j’ai ramassé la guitare électrique et donné un coup de pied en distorsion sur le refrain. Même s’il a été écrit sur une acoustique, il est devenu un peu rocker. “Zombie” était très différent de ce que nous avions fait auparavant. C’était la chanson la plus agressive que nous ayons écrite. “

Enregistré à Dublin avec le producteur Stephen Street à la console, ‘Zombie’ présentait des tambours martelants et des guitares barattantes, ce qui représente une rupture radicale avec le son signature des Cranberries. Cependant, comme Dolores O ‘Riordan l’a révélé plus tard, le son alt.rock renforcé de la chanson n’était pas une tentative de sauter sur le grunge train en marche.

“C’est venu de façon organique, parce que nous utilisions nos instruments live – nous nous connections beaucoup et nous avons commencé à jouer avec le feedback et la distorsion”, a-t-elle déclaré à Classic Rock. Dans une interview accordée en 2012 au magazine Hollandais Face Culture, le guitariste Noel Hogan a expliqué que «le son plus lourd était la bonne chose pour la chanson. S’il avait été mou, cela n’aurait pas eu cet impact. Il se démarquerait dans le live à cause de cela. “

“Une chanson très humaine”

Sorti comme single principal de No Need To Argue, le 19 septembre 1994, ‘Zombie’ a été promu avec une vidéo puissante qui a également eu un impact significatif. Réalisé par Samuel Bayer (également responsable de Nirvana“Smells Like Teen Spirit”), la vidéo a été tournée à Belfast pendant The Troubles, en utilisant des images réelles. Dolores O’Riordan est apparue de façon mémorable couverte de maquillage doré devant une croix, aux côtés d’un groupe de garçons couverts de maquillage argenté. Bien qu’interdit par la BBC à l’époque, le clip est devenu depuis l’un des clips les plus regardés du rock sur YouTube, enregistrant un milliard de vues en avril 2020, faisant de The Cranberries le premier groupe irlandais à avoir une chanson atteignant ce point de repère.

À l’époque, O’Riordan a été critiquée pour les paroles percutantes de «Zombie» («Une autre tête pend bas / Un enfant est lentement pris»), certains détracteurs suggérant qu’elle prenait parti dans le conflit nord-irlandais. Cependant, comme le chanteur l’a fait remarquer dans une interview accordée au magazine Vox en 1994, la chanson a été entièrement écrite d’un point de vue humanitaire.

“Peu m’importe que ce soit protestant ou catholique, je me soucie du fait que des innocents sont blessés”, a-t-elle déclaré. “C’est ce qui m’a poussé à écrire la chanson … Elle ne nomme pas des groupes ou organisations terroristes. Il ne prend pas parti. C’est une chanson très humaine. “

“Son message s’applique aux attaques récentes”

La position antiterroriste de «Zombie» a touché la corde sensible lors de sa sortie, devenant un hit du Top 20 britannique et remportant le prix de la meilleure chanson aux MTV Europe Music Awards 1995. Plus important encore, The Cranberries a ensuite été invité à jouer «Zombie» aux côtés des dirigeants politiques nord-irlandais John Hume et David Trimble lors de la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix 1998.

Le message anti-violence de la chanson continue de perdurer. Pendant les années 90, Dolores O ‘Riordan l’a dédiée aux citoyens de la Bosnie et du Rwanda lors de concerts, tandis qu’un récent article de la BBC réévaluant les réalisations de la chanson a observé que «son message s’applique également aux récentes attaques à Manchester, Paris et en Egypte pour n’en nommer que trois» .

Des artistes de tous les horizons musicaux ont également rendu hommage à «Zombie». Eminem l’échantillonnant sur son célèbre single «In Your Head», tandis que le groupe de métal américain Bad Wolves a enregistré une version émotive du morceau, à laquelle O’Riordan avait accepté de contribuer avant sa mort en janvier 2018.