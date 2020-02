Zz Top commence à travailler sur un nouvel album studio

ZZ TOP se prépare à entrer en studio pour commencer à travailler sur son seizième album studio. Le suivi des années 2012 “La Futura” sera à nouveau produit par Rick Rubin, qui a déjà travaillé avec tout le monde de Adele, Kanye West et Justin Timberlake à METALLICA, AC DC et Johnny Cash.

“C’est appelé Enregistrements de boîte de mousse, où nous pouvons nous rassembler et essayer quelques nouvelles choses, ” Billy Gibbons a déclaré Express.co.uk. “En fait, j’étais juste au téléphone hier avec le célèbre producteur M. Rick Rubin. Meulea quelques idées qu’il a jetées dans le mix. Il est impatient de nous ramener dans la pièce. Il aime travailler sur la côte ouest, c’est donc entre le Texas et la Californie que nous rêvons de ce genre de choses. “

Il a ajouté: “Donc ça va arriver, probablement dans les prochains mois, j’espère. C’est un peu prématuré pour une annonce correcte, mais ça arrivera, oui.”

Une couverture documentaire ZZ TOPça fait 50 ans ensemble, “ZZ Top: ce petit groupe du Texas”, sortira le 28 février via Eagle Rock Entertainment sur DVD, Blu-ray et numérique. Produit par le lauréat Banger Films (“Super Duper Alice Cooper”; Peabody/international Emmy primé Netflix séries “Evolution Hip-Hop”), le film a été présenté pour la première fois lors d’une projection à guichets fermés au Cinerama Dome à Hollywood l’année dernière et a connu une tournée théâtrale réussie de 10 semaines sur 150 écrans à l’échelle nationale. Le film trace ZZ TOPriche héritage, de leurs débuts de bar à leur définition MTV ère et ascension fulgurante. En plus des interviews avec les membres du groupe, le disque présente des conversations avec des fans de haut niveau comme Billy Bob Thornton et Joshua Homme (REINES DE L’ÂGE DE PIERRE), ainsi que des images d’archives inédites. Tourné exclusivement pour ce film, un film intime ZZ TOP la représentation au Gruene Hall historique – la plus ancienne salle de danse du Texas – est entrecoupée tout au long du documentaire.

“Je pense que même nos fans les plus fidèles se trouveront surpris par ce qu’ils apprennent sur ces hommes derrière la barbe et les lunettes de soleil bon marché”, Gibbons dit de “Ce petit vieux groupe du Texas”. “Nous y sommes, là-haut sur le grand écran et c’est quelque chose que nous sommes ravis de partager avec les fans de tous les horizons.”

