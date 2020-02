“My Brilliant Friend” obtient la première date de la saison 2 à HBO

Elena Greco et Lila Cerullo ouvriront très prochainement un nouveau chapitre chez HBO. Le réseau a annoncé vendredi que la deuxième saison de My Brilliant Friend sera diffusée le lundi 16 mars à 10 / 9c.

Basé sur le deuxième livre de la série en quatre parties d’Elena Ferrante, My Brilliant Friend: The Story of a New Name (comme la saison 2 sera intitulée) suit les meilleures amies Elena et Lila alors qu’elles entrent dans l’âge adulte et vivent la romance, le chagrin, le succès et la trahison .

HBO a également publié une bande-annonce pour les nouveaux épisodes du drame, que vous pouvez regarder ci-dessous:

Prêt pour plus de pépites d’actualité d’aujourd’hui? Bien…

* Linda Hamilton (les films Terminator) reviendra sur Resident Alien, l’adaptation de la bande dessinée de Syfy avec Alan Tudyk de Firefly, Deadline rapporte. Elle jouera le général McCallister, qui semble respecter les règles mais supervise en fait une opération secrète à la recherche d’extraterrestres.

* Owen Wilson (The Royal Tenenbaums), nominé aux Oscars, est monté à bord de la prochaine série Disney + Loki, selon ComicBook.com. Les détails sur le personnage de Wilson sont gardés secrets, bien qu’il aurait été interprété dans un rôle majeur.

* Fox a renouvelé son jeu de musique interactif Beat Shazam pour une quatrième saison.

* Avant leurs diffusions linéaires le dimanche 2 février, les nouveaux épisodes de The Outsider, Avenue 5 et Curb Your Enthusiasm sont désormais disponibles en streaming sur HBO Go et HBO Now.