My Chemical Romance a confirmé les dates de sa tournée aux États-Unis

Le retour de My Chemical Romance a provoqué une grande fureur auprès de ses fans sur les réseaux sociaux et dans leur vie. Tant de succès qu’ils ont dû annoncer une nouvelle tournée aux États-Unis en 2020.

Le groupe a fait quelques courts métrages pour faire connaître leurs événements et certaines de leurs idées, cette fois ils en ont téléchargé un autre sur leur chaîne YouTube officielle, où un jeune fan convoque de jeunes artistes via un pentagramme où il a hébergé tous ses albums.

Dans la vidéo, le jeune homme est poursuivi par trois personnages masqués dans différents scénarios qui font référence aux couvertures de ses 4 albums: “Je t’ai apporté mes balles, tu m’as apporté ton amour”, “Trois acclamations pour une douce vengeance”, “The Black Parade “et” Danger days: la vraie vie des Fabulous Killjoys “.

Le clip se termine avec le jeune protagoniste du Los Angeles Forum où les dates des prochains concerts du groupe ont été révélées, où Gerard Way, suivi de ses coéquipiers, ravira ses fans dans les villes des États-Unis et du Canada.

Les dates disponibles sont les suivantes. Le groupe a été chargé de marquer les dates qui ont déjà été vendues dans leur intégralité, car certaines d’entre elles se remplissent rapidement, ainsi que leur retour.

9 septembre – Little Caesars Arena – Detroit, MI

11 septembre – Xcel Energy Center – St. Paul, MN

12 septembre – Rio Fest – Chicago, IL

14 septembre – Scotianbank Arena – Toronto, ON

15 septembre – TD Garden – Boston, MA

17 septembre – Barclays Center – Brooklyn, NY

18 septembre – Wells Fargo Center – Philadelphie, PA

20 septembre – Music Midtown Festival – Atlanta, GA

22 septembre – Prudential Center – Newark, NJ

26 septembre – BB&T Center – Sunrise, FL

29 septembre – Toyota Center – Houston, TX

30 septembre – American Airlines Center – Dallas, TX

2 octobre – Pepsi Center – Denver, CO

4 octobre – Tacoma Dome – Tacoma, WA

6 octobre – Oakland Arena – Oakland, Californie

8 octobre – Le Forum – Los Angeles, CA

10 octobre – Festival Aftershock – Sacramento, Californie

11 octobre – T-Mobile Arena – Las Vegas, NV

