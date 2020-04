My Chemical Romance met en vente des masques à thème et fait un don | INSTAGRAM

Le groupe de rock alternatif emblématique rejoint de nombreux autres artistes et groupes de musique qui ont fait quelque chose pour essayer d’aider les personnes concernées.

Le risque pour la santé a gravement touché l’industrie du divertissement et parmi les plus touchés se trouve l’industrie de la musique. Dans le déjà beaucoup de musiciens ont été malheureusement au chômage. C’est pour cette raison que My Chemical Romance vendra des masques à thème et que les bénéfices seront reversés au fonds d’aide MusiCares C0V1D-19, créé par la Grammy Recording Academy.

Cependant, ces masques ont été créés bien avant le début de la pandémie. Pour les membres du groupe, cette action a une double charge sentimentale, puisque l’idée originale venait de la manager du groupe Lauren Valencia, qui a malheureusement perdu la vie l’année dernière à cause d’un cancer.

Et bien que l’idée originale était que les masques protégeaient le public de la poussière dans un spectacle qui se déroulerait dans le désert, ce qui ne s’est jamais produit en raison de l’isolement social et de l’annulation massive d’événements à travers le monde.

Ces masques sont en vente sur leur site officiel, sur lequel les rockeurs ont fait référence à la chance de la situation et ont même appelé leur ami, comme une sorte de “prophète”.

«Nous vivons des temps étranges, des temps aliénants, des temps de peur. Ces masques étaient la création de notre bien-aimée Lauren Valencia, qui a péri devant cette folie, non pas de la pandémie, mais du plus vieux mal qu’est le cancer. Nous avons fait fabriquer ces masques pour les garder sans poussière dans le désert, un spectacle qui ne s’est jamais produit, ne se produira jamais, une protection qui semblait alors épuisée. Et nous voici, avec ces masques, comme si Lauren était prophétique ou si nous attendions sans le savoir le bon moment. MCR reversera tous les bénéfices des masques au fonds d’aide MusiCares C0V1D-19 », ont expliqué les musiciens sur leur site Internet.

Les masques faciaux étaient faits d’un tissu noir avec les initiales de la bande à l’intérieur, écrites à l’encre blanche. À l’extérieur, il y a une paire de crocs simulant ceux d’un vampire.

«Attention: ce sont des masques en tissu. Ils ne sont ni N95 ni antimicrobiens. Utilisez-les de façon responsable. Il existe des directives sur le site Web des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sur la façon d’utiliser correctement les masques en tissu. Veuillez les suivre », ont-ils expliqué à titre préventif dans la même publication.

Même Frank Iero, le guitariste du groupe, via son compte Instagram officiel, a promu le produit avec une photo.

«Maintenant dans la boutique en ligne @mychemicalromance. Un hommage à notre incroyable amie Lauren Valencia. Tous les profits de ces skins seront versés au fonds de secours MusicCares C0v1D-19. Nous espérons qu’ils pourront fournir une fraction du bon LV partagé avec le monde. Bisous et câlins », a écrit Iero.

Le fonds susmentionné a été créé par la Grammy Academy pour aider ceux qui en ont le plus besoin au sein de leur industrie.

«Alors que la Recording Academy est surtout connue pour diffuser les Grammy Awards, nous servons la communauté musicale toute l’année en fournissant une aide d’urgence via MusiCares au travail de plaidoyer que nous faisons pour protéger les droits des les musiciens. Rejoignez-nous pour aider à maintenir la communauté musicale vivante et prospère en redonnant tout ce qu’elle nous donne », a-t-il expliqué dans un communiqué.

De son côté, le groupe a également subi les conséquences de l’urgence mondiale, car il a dû reporter certains spectacles qui faisaient partie de sa tournée de retrouvailles tant attendue. Cependant, les dates à partir de juin sont toujours valables.

