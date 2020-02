My Hero Academia déclenche une nouvelle controverse

My Hero Mangaka Academy Kohei Horikoshi a déclenché une controverse parce que l’un de ses personnages, le méchant Dr Ujiko, a fait référence aux prisonniers chinois et coréens de la Seconde Guerre mondiale Ils ont été soumis à des expériences humaines par l’armée japonaise. Cela a dérouté tout le monde, en particulier les lecteurs chinois, dont le gouvernement a interdit les mangas sur leur territoire. Horikoshi a précisé que le nom n’était pas destiné à faire référence à ces terribles crimes de guerre et a fini par s’excuser. Il semblait que tout redeviendrait normal avec le manga populaire, mais quelqu’un a trouvé que la série entière semblait être en proie à des références aux dictateurs et dirigeants nazis et communistes de la Seconde Guerre mondiale.

Un utilisateur de Twitter a noté que de nombreuses dates de My Hero Academia, en particulier les anniversaires de certains personnages, sont des dates qui semblent clignoter lors d’événements controversés de la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, L’anniversaire de Bakugo (20 avril) est le même que celui d’Adolf Hitler, chef du parti national-socialiste allemand.

Ce sont toutes les dates les plus controversées selon l’utilisateur @ Object501:

20 avril, anniversaire de Katsuki Bakugo. Naissance d’Adolf Hitler

15 juillet, anniversaire de Deku. Fondation du Parti communiste japonais

8 août, anniversaire d’Endeavor. Naissance de l’officier impérial japonais Kenji Doihara

4 avril, anniversaire de Shigaraki. Naissance d’Isoroku Yamamoto, commandant de la marine japonaise pendant la Seconde Guerre

Hebdomadaire Shonen Jump ou Horikoshi n’ont rien dit à ce sujet, et il semble peu clair qu’ils le font depuis que leurs dernières excuses se sont à peine produites il y a une semaine. D’une part, il est difficile pour les données d’être une simple coïncidence, car elles semblent partager un noyau thématique et sont cohérentes avec le nom du Dr Ujiko. Certains fans pensent qu’il y a des gens qui essaient de troller Horikoshi compte tenu de la dernière controverse entourant mangaka, mais d’autres pensent que les références pourraient être intentionnelles sans impliquer une mauvaise intention.

Que pensez-vous de la dernière controverse de My Hero Academia? Dites-le nous dans les commentaires.

